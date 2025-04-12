В Николаевской области "дорожный" тендер почти на миллиард выиграла новая компания: она связана с экс-главой местной Службы автодорог

В Николаевской области компания, созданная два месяца назад, выиграла тендер почти на миллиард гривен для обслуживания дорог. При этом компания может быть связана с бывшим руководителем Службы автомобильных дорог области.

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Об этом сообщил Центр публичных расследований. Так, тендер на 929 миллионов гривен объявило "Агентство местных дорог Николаевской области". Речь идет о содержании почти 3,3 тысяч километров местных дорог до мая 2026 года. Аукцион был проведен 10 апреля. Соревновались две компании - "Николаевмагистраль" и консорциум "Империалстрой". Победила последняя, предложив сумму на 96 миллионов ниже ожидаемой стоимости. В настоящее время ожидается официальное решение.

"Империалстрой" – совершенно новая структура, зарегистрированная в 2025 году в Тернополе с уставным капиталом всего 100 тысяч гривен. По данным сервиса YouControl руководит ею Сергей Юзвишин, а среди учредителей – фирмы "Автомагистраль-Запад" и "Лезер-Ленд".

Эти компании, по данным СМИ, связывают с влиятельным тернопольским бизнесменом Богданом Юликом, ранее возглавлявшим Службу автомобильных дорог области. Формально он не владелец ни одной из них, однако имеет к ним отношение. Ранее журналисты писали о долгах, фальсификации и участии в тендерах с фиктивной техникой – правоохранители уже открыли ряд дел.

До победы в Николаеве "Империалстрой" успел поучаствовать только в двух тендерах, на которых заработал более 1,6 миллиона гривен. Эти подряды касались ремонта учебного центра Нацгвардии. Несмотря на такой мизерный опыт, у компании уже есть шанс получить контракт почти на миллиард.

Также в начале апреля в Николаеве прошел тендер на модернизацию котельной в 60 миллионов гривен. Победу одержала компания, руководитель которой имеет связи с местными властями и был причастен к расследованию возможного хищения бюджетных средств.

Как ранее писал OBOZ.UA, главный специалист по публичным закупкам Полтавского городского совета подозревается в нарушении процедуры публичной закупки БПЛА, из-за чего городскому бюджету Полтавы было нанесено 3 млн гривен убытков. Чиновнику грозит до 6 лет лишения свободы.

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