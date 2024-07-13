В Нидерландах оштрафовали компанию за участие в строительстве Крымского моста: она признала свою вину

В Нидерландах оштрафовали на почти 1,8 миллиона евро компанию Dieseko Group BV, занимающуюся поставкой строительного оборудования. Эта фирма незаконно участвовала в строительстве российскими оккупантами Крымского моста.

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Об этом сообщили в Государственной прокуратуре Нидерландов (Openbaar Ministerie). За это компанию обвинили в нарушении международных торговых санкций.

Следователи установили, что в период с 2015 по 2016 год Dieseko Group BV продавала установки и комплектующие к ним для строительства Крымского моста. Кроме того, компания отправляла на объект специалистов для оказания технической помощи.

Отмечается, что это произошло после того, как Европейский Союз ввел санкции против РФ в июне 2014 года после оккупации Крыма. Они предусматривали запрет на продажу товаров и услуг компаниям, физическим и юридическим лицам в Крыму.

Компания в конце концов признала свою вину и пообещала не допускать подобных ситуаций в будущем. Также Dieseko Group BV заплатила штраф.

"Dieseko Group BV выплатила государству общую сумму 1 780 000 евро в рамках внесудебного урегулирования. Эта сумма состоит из штрафа в размере 180 000 евро и лишения незаконно полученной выгоды в размере 1 600 000 евро", – отметили в прокуратуре. С выплатой штрафа дело было закрыто.

Как сообщал OBOZ.UA, "Украинская биржа" с 8 июля полностью остановила торги. Причиной стал отзыв лицензий биржи из-за наличия среди бенефициаров подсанкционного лица, вероятно, российско-казахстанского финансиста Тимура Турлова.

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