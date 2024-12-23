В некоторых поездах "Укрзалізниці" появились специальные вагоны: куда ими можно доехать

"Укрзалізниця" назначила беспересадочные вагоны по маршруту Чернигов – Рахов. Они будут прикрепляться к поездам из Чернигова в Ивано-Франковск и из Сум в Рахов. Билеты в вагон из Чернигова в Рахов на рейс 27 декабря стоят 512,55 грн.

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Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили: билеты уже поступили в продажу. Их можно купить, в частности, в:

в приложении "Укрзалізниці";

на сайте перевозчика.

График курсирования вагонов по маршруту Чернигов – Рахов

Из Рахова беспересадочные вагоны начнут ходить с 26 декабря. До 7 января будет осуществляться 1 рейс в 4 дня, далее – через день.

Из Чернигова – с 27 декабря по 8 января 1 раз в 4 дня. Далее – через день.

Как будут курсировать вагоны

Из Рахова в Чернигов.

Отправление из Рахова в составе поезда №144/143 Рахов – Сумы в 9:55. Прибытие в Чернигов в составе поезда №142/141 Ивано-Франковск – Чернигов в 7:20.

Из Чернигова в Рахов.

Отправление из Чернигова в составе поезда №141/142 Чернигов – Ивано-Франковск в 21:14. Прибытие в Рахов в составе поезда №143/144 Сумы – Рахов в 18:10.

Сколько стоят билеты

Билеты в вагон из Чернигова в Рахов на рейс 27 декабря продают во 2 класс. Цена – 512,55 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также "Укрзалізниця" запустила новый поезд №777/778 из Киева во Львов. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы лишь на период зимних праздников. Стоимость билетов на рейс 27 декабря из Киева стартует от 280,1 грн.

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