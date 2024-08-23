В Monobank произошел сбой: какие услуги не доступны

В Украине 23 августа произошел сбой систем онлайн-банкинга Monobank, который недавно подвергся массированной DDOS-атаке. Часть пользователей сообщает, что не может зайти в приложение. Еще у части клиентов не получается перевести средства.

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Некоторые пользователи получают уведомление об ошибке непосредственно при попытке загрузить приложение, сообщает OBOZ.UA. Причины сбоя в банке пока официально не комментировали.

В соцмережах клієнти банку вказують, що іноді зайти в застосунок вдається, але після багатьох спроб. "У мене попустило через спроб 20", – зазначає один із користувачів X.

Напомним, менее недели назад, 19 августа, в два часа ночи завершилась масштабная DDOS-атака на Monobank, которая длилась трое суток. За это время на банковский сервис поступило более 7,5 млрд запросов, сообщал соучредитель банка Олег Гороховский.

Monobank стал целью DDOS-атаки с миллиардом запросов 16 августа. Сотрудники банка, несмотря на серьезность ситуации, сохраняли спокойствие и юмор, заявляя, что"отбивают ее, попивая кофе с пончиками". Однако уже на следующий день стало ясно, что ситуация более серьезная, чем казалось сначала.

17 августа, на второй день атаки, количество запросов на услуги Monobank увеличилось до 3 миллиардов. Олег Гороховский сообщил, что DDOS-атака практически не прекращалась, за исключением короткой паузы с 22.30 16 августа до 03.15 17 августа. Под атакой оказался сервис "Банка", который используется для накопления средств, в частности, для сбора на нужды Вооруженных сил Украины.

К 18 августа кибератака на Monobank продолжалась сеще большей интенсивностью. Общее количество запросов на сервис превысило 5,5 миллиарда, что сделало эту атаку одной из самых масштабных в истории банковского сектора Украины. Соучредитель банка сообщал, что к защите системы подключались не только специалисты AWS, но и украинские спецслужбы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из банковского приложения Monobank может исчезнуть функция "боевые" – перевод средств на нужды ВСУ при оплате счета в заведениях. Эта услуга не нашла отклика у пользователей банка.

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