В Monobank произошел массовый сбой: работает ли приложение

В мобильном приложении Monobank 30 мая произошел сбой. Пользователи жаловались, что не могли пользоваться онлайн-банкингом и совершать денежные операции, в том числе переводы. К 15:45 проблема была устранена.

Во время неполадок при входе в приложение сразу появлялось уведомление об ошибке, сообщает OBOZ.UA. "Ошибки в работе приложения", – говорилось в сообщении.

В банке не комментировали неполадки. Пользователи в соцсетях пишут, что не могли воспользоваться услугами онлайн-банкинга примерно с 15:00.

Предыдущий серьезный сбой в Монобанке произошел 1 мая. Тогда проблемы были устранены примерно за час.

При этом, как неоднократно рассказывал сооснователь "Моно" Олег Гороховский, банк постоянно подвергается хакерским атакам. Например, серьезная DDoS-атака произошла 2 мая. "Упорные они, ничего не скажешь. Очень хочется свалить Монобанк. Но это тяжело", – отмечал тогда Гороховский.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Monobank обновил правила получения денег от других лиц. Предполагается, что новшества упростят процесс организации коллективных донатов.

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