Monobank обновил правила получения денег от других лиц: какие внес изменения

Monobank обновил свой сервис "Банка", который позволяет собирать средства на любые цели – запустив новую функцию "Дружні збори". Он должен упростить процесс организации коллективных донатов – в частности, организаторам сбора "не надо переживать, все ли друзья перечислили собранное".

Об этом сообщил сооснователь банка Олег Гороховский. Он отметил: чтобы функция набрала обороты, нужно "чтобы и волонтеры, и донатеры обновили приложение".

"В последнее время в соцсетях вы могли видеть дружеские сборы: это когда много людей собирают вместе, каждый на свою Банку, чтобы вместе скинуться на одну большую цель. Отныне это официальная функция! Любой может помочь достичь цели сбора, создав дружескую Банку с собственным прогрессом", – говорится в сообщении.

При этом Гороховский уверил: новая функция упростит процесс коллективных сборов. Ведь не надо будет переживать, "все ли друзья перевели собранное".

"Более того, если человеку откликнулся ваш сбор, то он может стать дружественным даже без вашего участия", – подчеркнул сооснователь Monobank.

Как работает новая функция Monobank

Организатор сбора создает Банку по обычным правилам.

Желающий присоединиться к ней переходит по ссылке и нажимает "Присоединиться к сбору".

После этого он устанавливает цель и распространяет собственную ссылку на сбор.

Деньги поступают сразу в Банку организатора, а собирающий видит прогресс сбора.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее monobank уже менял принцип работы своего сервиса "Банка". В частности, там предоставили возможность осуществлять переводы по системе IBAN, что упрощает сбор средств от бизнеса.

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