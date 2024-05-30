В мире заканчиваются апельсины: что будет с ценами в Украине

На мир надвигается дефицит одного из самых распространенных фруктов – апельсинов и соответственно апельсинового сока. Стоимость этих цитрусов уже выросла вдвое, а это значит, что в Украине цена апельсинового сока тоже может стать существенно выше.

Как пишет Financial Times, дефицит апельсинов объясняется непогодой и болезнями деревьев в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером этих фруктов. В связи с этим производители уже задумываются над тем, чтобы переключиться на другой цитрус – мандарины.

Фьючерсы на апельсиновый сок находятся в упадке с конца 2022 года, когда ураган "Иэн" и резкое похолодание уничтожили огромные площади апельсиновых рощ в США, втором по величине производителе апельсинов в мире. Но опасения из-за ситуации в Бразилии подстегнули рост цен.

Так, 28 мая фьючерсы на концентрат апельсинового сока на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли $4,92 за фунт. Это почти вдвое выше прошлогодней цены.

"Это кризис. Мы никогда не видели ничего подобного, даже во время сильных морозов и ураганов", – говорит президент Международной ассоциации фруктовых и овощных соков (IFU) Кис Кулс. Он уверен, что дефицит уже довольно скоро ударит по потребителям и кардинально изменит мировую индустрию апельсинового сока.

В замороженном виде апельсиновый сок хранится в течение двух лет, что позволяет смешивать старые запасы с новыми урожаями. Но из-за сокращения поставок в течение последних трех лет запасы замороженного апельсинового сока были истощены.

Кулс считает единственным долгосрочным решением проблемы производство апельсинового сока с примесью мандаринового. Мандариновые деревья – устойчивее к изменениям климата и поэтому их урожайность более стабильна. Производство такого смешанного сока уже запустили в Японии.

В IFU видят необходимость изменений на глобальном уровне – поправки, разрешающие изготовлять апельсиновый сок с примесью других цитрусов, необходимо внести в Кодекс Аліментариус. Это свод международно признанных пищевых стандартов, установленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В дальнейшем такие поправки могут вноситься и на национальном уровне парламентами разных стран.

Всемирное сокращение поставок апельсинового сока началось еще 20 лет назад с озеленения цитрусовых в штате Флориде, на который припадало более 80% производства апельсинового сока в США. Эта болезнь вызывается насекомыми псиллидами – из-за нее плоды сначала становятся горькими, а после деревья вовсе умирают. К 2008 году заболевание распространилось по всему штату, и в результате производство апельсинового сока сократилось с 240 млн до 17 млн коробок в год.

В этом году из-за неблагоприятных климатических условий – повышенная температура воздуха при нехватке осадков – производство апельсинового сока в Бразилии сократилось на четверть – до 232 млн коробок. К тому же, около 40% плантаций тоже заражены озеленением – болезнь приводит к раннему опаданию плодов, что влияет на их вкусовой профиль.

Отраслевые эксперты уверены: потребители еще много лет будут ощущать дефицит в апельсиновой индустрии. Многие производители уже переложили рост расходы на клиентов. В то же время спрос не демонстрирует никаких признаков ослабления.

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