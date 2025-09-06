В мире может появиться первый триллионер: Маск получил неожиданное предложение

Самый богатый человек планеты Илон Маск может стать первым триллионером после того, как совет директоров Tesla представил новый масштабный пакет его выплат. Эти выплаты предусматривают в том числе получение акций.

Об этом сообщает CNN. Предыдущий пакет заработной платы Маска также содержал амбициозные планы роста. Новый пакет оплаты труда может предоставить Маску 423,7 миллиона дополнительных акций Tesla. Эти акции стоили бы $143,5 млрд по сегодняшней стоимости акций.

Но Маск получит эти акции только в том случае, если стоимость акций Tesla значительно возрастет в ближайшие годы. Акции компании должны достичь общей стоимости в 8,5 триллионов долларов, чтобы Маск получил все акции, что значительно превышает текущую рыночную капитализацию в 1,1 триллиона долларов

Те 423,7 миллиона новых акций, которые Маск получит в рамках этого пакета, будут стоить около 1 триллиона долларов, если компания достигнет повышенных целей оценки, изложенных в пятничном заявлении о доверенности.

Если акции Tesla смогут достичь значения рыночной капитализации в $8,5 млрд, она может стать самой дорогой компанией за всю историю. Это стоило бы примерно вдвое больше текущей рыночной стоимости Nvidia (NVDA), текущей самой дорогой компании на рынке.

Заявление компании, в котором изложен план платежей Маска, также включало предложение акционеров о том, чтобы Tesla приобрела долю в частной xAI, компании по искусственному интеллекту, которой также владеет Маск. Это может помочь Илону Маску еще больше укрепить свою растущую бизнес-империю.

В настоящее время Маск владеет 410 миллионами акций Tesla на сумму $139 млрд. В настоящее время у него есть опционы на покупку дополнительных 304 миллионов акций Tesla, но судья в штате Делавэр дважды отменял пакет выплат 2018 года, который предоставлял ему эти варианты как незаконные.

Акции Tesla почти удвоились в цене до рекордно высокой цены на ее акции в период со дня выборов до середины декабря 2024 года, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что его тесные связи с президентом Дональдом Трампом станут благом для Tesla. Но поскольку Tesla столкнулась с протестами и падением продаж и падением прибыли в ответ на эти связи (до того, как он поссорился с Трампом), все это привело к тому, что акции Telsa потеряли эти прибыли. Акции отыграли часть этих потерь, но они все еще упали на 26% от декабрьского пика.

