В McDonald's разрешили делать заказы по-новому: инструкция

Клиенты сети фастфуд-заведений McDonaldʼs в Украине смогут делать заказы новым образом – через мобильное приложение компании. 28 октября началось тестирование нового сервиса.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе сети. Следует отметить, что услуга "Мобильный заказ" уже работает во многих других странах, в частности США, Канаде, Германии, Великобритании. Чтобы воспользоваться ею, надо:

выбрать ресторан в приложении;

добавить в корзину блюда из меню;

оплатить заказ в приложении;

время приготовления – 3-5 минут;

можно выбрать: забрать заказ самостоятельно или чтобы вынесли за стол.

Получить заказ можно через "МакДрайв" или в зоне выдачи. Но следует учитывать, что время ожидания – 10 минут, после чего заказ утилизируется без возврата средств.

Сейчас сервис "Мобильный заказ" тестируется в четырех ресторанах Киева, после чего может появиться по всей Украине. Они расположены по адресам:

ул. Е. Сверстюка, 1;

ул. Софийская, 1/2;

ул. Гришко, 7А;

просп. Правды, 47.

Также следует отметить, что всего в Украине работает 117 McDonald's, из которых 50 – в Киеве. В2024 году компания завершила установку цифровых меню-бордов на "МакДрайв" и терминалов самообслуживания во всех заведениях сети в Украине. Кроме того, заказать еду из ресторана можно благодаря сервису доставки "МакДеливери".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июле в украинских соцсетях распространилась информация о том, что из McDonald's в Украине полностью исчезнут трубочки для напитков. Однако это не совсем правда – в компании заявили, что действительно начинают постепенный отказ от трубочек, но пока они останутся для некоторых напитков, а также, вероятно, в заказах с доставкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!