В магазинах обновили ценники: сколько теперь стоит популярный овощ

В Украине подешевела свекла. Так, 5 сентября килограмм этого овоща стоит в среднем около 9 грн, что почти на 4 грн меньше средней цены августа в 12,86 грн. И это при том, что с начала сентября прошло меньше 5 полных суток.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в супермаркетах свеклу продают по 8,5-10 грн за 1 кг. В частности:

Auchan – по 8,5 грн;

Metro – 8,94 грн;

Varus – 8,5 грн;

Megamarket – 9,9 грн.

Свекла будет дешеветь

Как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, осенью украинцам следует ожидать снижения до минимальных показателей цен на свеклу. А также на ряд других овощей:

капусту;

картофель;

морковь;

лук.

А вот на помидоры и огурцы, замечает Пендзин, цены подрастут. Впрочем, это подорожание будет практически незаметным и, по его словам, не превысит 5%.

Причина же этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешевела в Украине и капуста. 4 сентября килограмм этого овоща стоил в среднем 8,4 грн, что на 1,71 грн меньше средней цены августа.

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