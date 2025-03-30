В магазинах и банках могут отказаться принимать такие гривни: что обязательно следует проверить

Банки, магазины и другие юридические лица в Украине могут не принимать некоторые гривневые банкноты. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

Видео дня

Как рассказали в НБУ, речь идет, в частности, о деньгах, поврежденные огнем и водой. А кроме того:

различными жидкостями;

химикатами и т.п.

Также могут отказаться принимать банкноты, площадь которых во время приемки и обработки может стать меньше 55% начальной площади банкноты – к примеру, если от купюры оторвана значительная часть. А кроме того, если купюры загрязнены химическими и радиоактивными веществами, а также любыми токсичными органическими субстанциями, что влияют на здоровье.

"Территориальные подразделения Национального банка осуществляют обмен настоящих банкнот, загрязненных химическими и радиоактивными веществами, любыми токсичными органическими субстанциями, только в случае наличия документа о проведении дезинфекции и/или дезактивации банкнот, предоставленного учреждением (лицом), на которое в соответствии с законодательством Украины возложены функции по их проведению", – рассказали в Нацбанке.

Какие поврежденные купюры гривны должны принимать без ограничений

При этом подчеркивается: если же поврежденные купюры гривни "сохранили целую часть площадью не менее 55% своей начальной площади", кассовые работники банковских учреждений должны принимать их без ограничений. Также приему подлежат разорванные либо разрезанные на две части банкноты, если:

на них сохранились оба одинаковых номера и серия;

общая площадь этих частей – не менее 55% начальной площади банкноты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, кассиры в украинских супермаркетах и магазинах могут отказаться принимать те или иные купюры и монеты. Аргументировать это они могут тем, что им нечем давать сдачу. Однако подобное поведение является нарушением законодательства, а потому следует обращаться с жалобой к руководству заведения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!