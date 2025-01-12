В Киеве существенно изменили цены на квартиры: сколько теперь стоит жилье

В Киеве ощутимо выросли цены на новые квартиры. За последние 6 месяцев стоимость жилья на первичном рынке увеличилась на 3,55%, или почти на 2 000 грн за 1 кв. м – до средних 53 225 грн. За год же цены выросли значительно больше – на 24,65%, или более чем на 10 500 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за месяц цены же увеличились незначительно – на 0,28%, или 150 грн.

В целом же, по данным аналитиков, застройщики чаще всего выставляют стоимость "квадрата" в 22 400 грн. По такой цене формируется 7,8% объявлений о продаже недвижимости.

Также часто можно встретить цену 25 200 грн – 7,2%. А кроме того, 19 600 грн – 6,7%.

Сколько стоят квартиры по районам Киева

По районам столицы же, по данным аналитиков, стоимость "квадрата" колеблется в среднем от 40 050 до 113 300 грн. Т.е. разница между самым дорогим и самым дешевым составляет 73 250 грн, и за стоимость 1 кв. м в дорогом районе можно купить около трех в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем 40 050 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Дарницкий – 40 550 грн;

Соломенский – 42 700 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 113 300 грн.

А кроме того – в Шевченковском. Здесь средняя цена "квадрата" составляет 68 925 грн.

В Украине собираются переписать правила по квартирам и домам

Тем временем, в Верховной Раде зарегистрировали правительственный законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики", его рассмотрение может начаться в ближайшее время. Ожидается, что документ решит ряд проблем, в частности устаревшего жилищного фонда.

Как уточнила нардеп Елена Шуляк ("Слуга народа"), необходимость в новом законе возникла по причине того, что нынешняя система жилищной политики до сих пор базируется на Жилищном кодексе 1983 года.

Разработанный же законопроект, отметила она, предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности:

льготную ипотеку;

компенсацию стоимости жилья;

аренду с выкупом;

лизинг.

Кроме того, документ предлагает запуск постоянно обновляемого револьверного жилищного фонда (оказывает возвратную финансовую помощь совладельцам жилых домов. Возвращенные ими средства используют для финансирования других участников). А кроме того:

Развитие социально арендного и служебного жилья.

Прохождение всех процедур через Единую информационно-аналитическую систему, которая, утверждается, обеспечит прозрачность и минимизирует коррупцию.

Утверждение Государственной жилищной стратегии и региональных стратегий, которые будут ее частями.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в Украине ожидается существенное подорожание новой недвижимости. По прогнозам, в 2025 году в зависимости от ряда факторов цены в новостройках могут вырасти от 15 до 20-25%.

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