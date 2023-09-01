В Киеве сдают в аренду квартиру за 554 тыс. грн в месяц: "стиль Пшонки", золото и "элементы антиквариата" 

В центре Киева сдают квартиру за 554 тыс. грн в месяц. Самая дорогая квартира находится на Печерске, ее площадь составляет 350 квадратов.

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Об этом говорится в объявлении на крупном портале недвижимости. "С первого взгляда можно влюбиться в авторский дизайн квартиры, выполненный в стиле ренессанса. В отделке использованы самые дорогие материалы – мрамор, золото, дуб", – говорится в объявлении.

В квартире также есть элементы антиквариата, бивни слона, персидские ковры, кожаные диваны. В целом стиль этого жилья напоминает дом беглого генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки.

"Просторную гостиную украшает инсталляция с настоящим бивнем слона, персидские ковры, элементы антиквариата 18-19 веков и, конечно, удобные кожаные диваны. Кухня с профессиональной итальянской техникой. А из окон и балконов открывается панорама на Днепр и монумент "Родина-Мать", – говорится в объявлении.

Апартаменты находятся на пятом этаже премиального клубного дома Regent Hill в Печерском районе Киева. На территории есть собственная сауна, холодная купель, бассейн и стол для мероприятий. В стоимость также включен паркинг, который, как и весь дом, охраняется 24/7.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

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