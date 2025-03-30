Стоимость квартир резко переписали: какие теперь цены в Киеве

На вторичном рынке недвижимости Киева существенно выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 8,69%, или почти на 5 000 грн – со средних 57 242 до 62 214 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость квадратного метра на столичной "вторичке" выросла на 5%. Или почти 3 000 грн.

За месяц же цены снизились на 2,32%, или почти на 1 600 грн. Что, не исключено, может свидетельствовать о зарождении нового тренда – на удешевление жилья.

Как районы самые дешевые

По данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблется от средних 46 924 до 102 799 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 55 875 грн – и за 1 кв. м в дорогом районе можно купить более 2 кв. м в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Святошинском районе – в среднем 46 924 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Днепровский – 48 942 грн;

Деснянский – 49 606 грн;

Дарницкий – 55 950 грн;

Голосеевский – 62 270 грн;

Подольский – 62 214 грн;

Соломенский – 62 853 грн;

Шевченковский – 65 600 грн;

Оболонский – 66 412 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 102 799 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 9,6% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цены:

44 800 грн – 7,6% объявлений;

51 200 грн – 7%.

В самом дешевом сегменте можно найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 3 200 грн. Однако таких объявлений всего 0,6%.

В Украине массово подорожали 1-комнатные квартиры

В то же время, во многих крупных городах Украины собственники повысили стоимость 1-комнатных квартир. В целом, за последние 6 месяцев цены на такое жилье выросли в диапазоне от 2 до 12%. Больше всего в Житомире – сразу на 12%, до средних 45 000 долларов. Также значительное подорожание зафиксировано в:

Ривне, Ужгород – на 9%;

Черкассы – на 8%;

Одесса – на 7%.

Во Львове такие квартиры подорожали на 5%, в Днепре – на 4%.

В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске – на 2%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект "Об основных принципах жилищной политики", который призван решить ряд проблем – в частности, устаревшего жилищного фонда. Профильный комитет уже рекомендовал принять документ в первом чтении, а потому его рассмотрение может начаться в ближайшее время.

В целом законопроект предусматривает создание "эффективной кредитно-ипотечной политики". В частности, льготную ипотеку, компенсацию стоимости жилья и пр.

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