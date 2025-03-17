В Киеве резко переписали стоимость квартир: какие теперь цены

На вторичном рынке недвижимости Киева ощутимо выросли цены. За последние 6 месяцев квадратные метры здесь подорожали на 8,82%, или более 5 100 грн – со средних 57 876 до 62 983 грн (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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Об этом сообщает M2bomber. По его данным, за год стоимость кв.м на столичной "вторичке" выросли еще больше. Удорожание составило ощутимые 9,9%, или более 5 700 грн.

За месяц же цены увеличились на 2,32%. Или почти на 1 500 грн.

По какой цене "квадрата" купить 1-комнатную квартиру проще всего

Чаще всего, по данным аналитиков, владельцы недвижимости выставляют стоимость "квадрата" для 1-комнатных квартир на уровне 48 000 грн – 9,1% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто можно встретить цену 57 600 грн. Она фигурирует в 8,5% объявлений.

В самом дешевом сегменте сложнее всего найти объявление о продаже квартир, цены которых формируются на основе стоимости "квадрата" в 3 200 грн. Таких объявлений всего 0,6%.

Как районы самые дешевые

В целом, по данным аналитиков, по районам столицы стоимость "квадратов" колеблеться от средних 50 520 до 102 232 грн. Т.е. разница между самым дорогим и дешевым составляет 51 712 грн – и за 1 кв.м. в дорогом районе можно купить более 2-х в дешевом.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе – в среднем, собственно, 50 520 грн за квадратный метр. За ним следуют:

Святошинский – 50 959 грн;

Соломенский – 54 634 грн;

Днепровский – 59 316 грн;

Дарницкий – 60 433 грн;

Подольский – 62 055 грн;

Оболонский – 66 412 грн;

Шевченковский – 71 985 грн;

Голосеевский – 80 770 грн.

Дороже всего, по данным аналитиков, покупать квартиру в Печерском районе. Квадратный метр здесь стоит в среднем 102 232 грн.

В Украине массово переписали цены на 1-комнатные квартиры

В то же время, за последние 6 месяцев во многих крупных городах Украины собственники переписали стоимость 1-комнатных квартир. При чем практически во всех в сторону удорожания. Больше всего цена на такое жилье выросла в Житомире – сразу на 12%.

В целом, цены на квартиры повысили в диапазоне от 2 до 12%. Кроме Житомира, значительное подорожание зафиксировано в:

Ривном, Ужгороде – на 9%;

Черкассах – на 8%;

Одессе – на 7%.

Во Львове такие квартиры подорожали на 5%. В Днепре – на 4%.

В Харькове и Чернигове зафиксирован рост цен на 3%. А в Ивано-Франковске – на 2%.

Подешевело же жилье, по данным аналитиков, лишь в 2-х городах. В частности:

Тернополе – на 4%;

Запорожье – на 3%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние 6 месяцев аренда квартир в Киеве существенно подешевела. Снижение цен составило более 6 500 грн – со средних 24 588 до 18 000 грн, или сразу 26,79% (учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

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