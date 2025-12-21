В Киеве резко переписали стоимость аренды квартир: старые цены больше не действуют

В Киеве существенно выросла стоимость аренды квартир. За месяц удорожание составило почти 2 600 грн, или 12,66%, – со средних 20 500 до 23 096 грн (по состоянию на середину декабря. Учитывается стоимость всего жилья на рынке, без учета количества комнат).

За год же цены выросли на 5,95%, сообщает M2bomber. Т.е. почти на 1 300 грн.

А вот в разрезе полугода цены снизились. Удешевление составило почти 2 500 грн, или 9,65%. А потому не исключено, что на рынке начал зарождаться новый тренд.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру в Киеве

В целом же, по данным аналитиков, 1-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 14 400 грн. Объявлений с такими ценами насчитывается 9,7%.

Стоимость аренды 2-комнатных квартир

2-комнатные квартиры в Киеве чаще всего сдают по 18 000 грн. Таких объявлений – 12,2%.

Цена аренды 3-комнатных квартир

3-комнатные квартиры в столице чаще всего сдают по 18 200, 19 600 и 50 400 грн. Таких объявлений насчитывается по 9,6%.

Где снимать квартиру дешевле всего

В целом, по данным аналитиков, в разных районах столицы аренда квартир в среднем стоит от 17 000 до 29 820 грн. Т. е. разница между самым дорогим и самым дешевым жильем составляет более 12 820 грн.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском и Оболонском районах – в среднем по 17 000 грн. А также:

Святошинском, Дарницком – по 17 500 грн.

Соломенском – 19 300 грн.

Дороже всего снимать квартиру в Голосеевском районе, где это стоит в среднем 29 820 грн. А кроме того:

В Подольском – 29 014 грн.

Шевченковском – 28 759 грн.

Печерском – 28 000 грн.

Днепровском – 24 000 грн.

Какие документы нужно подписывать перед арендой квартиры

В то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько пунктов. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

