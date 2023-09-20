В Киеве продают однокомнатные квартиры дешевше $20 тысяч: как выглядят 

В Киеве на вторичном рынке самая дешевая однокомнатная квартира стоит $18 тысяч. При этом по цене до $20 тыс. на рынке есть несколько вариантов жилья. Речь идет о маленьких квартирах, которые нуждаются в ремонте.

Об этом говорится в данных крупного портала недвижимости. Так, самая дешевая квартира на рынке недвижимости стоит всего $18 тысяч. За эти деньги можно купить жилье площадью всего в 13,5 квадратов. Это в несколько раз меньше, чем минимальная площадь однокомнатной квартиры согласно строительным нормам.

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Как говорится в объявлении, речь идет о смарт-квартире на первом этаже кирпичного дома. Жилье находится на ул. Николаевская, 99А. В квартире выбиты все стены, есть отдельное помещение с ванной. До метро Вокзальная – 7 минут на электричке, а до ближайшей остановки транспорта – 10 минут пешком.

За $19,5 тыс. можно купить квартиру площадью 24,3 квадрата. Преимущество квартиры – относительно жилое состояние. При этом, судя по фотографиям, ванная нуждается в ремонте.

Квартира находится на проспекте Соборности, 5А. Это малосемейка. В объявлении говорится, что в квартире "большая кухня". Однако ее площадь составляет всего 5 квадратов. В квартире заменили окна, счетчики. В "Квартира нуждается в косметическом ремонте", – говорится в объявлении.

Также за $19,5 тыс. можно купить квартиру площадью 20 квадратов в 10 минутах пешком от метро Академгородок. Квартира также нуждается в ремонте.

Площадь кухни составляет 5 квадратов, комната – 12,5 квадрата. Жилье находится на третьем этаже пятиэтажного дома. При этом умывальник и туалет фактически находятся при входе в квартиру.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что собственница квартиры отсудила у женщины, которая арендовала жилье, 8 тыс. грн морального ущерба. Она выехала из квартиры без предупреждения.

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