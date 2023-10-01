Как изменятся цены на квартиры в Украине и где будет наибольший спрос: экспертка дала ответ

В Украине цены на недвижимость в 2024 году, вероятно, падать не будут, более того, они будут только расти. Но скорость обновления рынка недвижимости напрямую будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом рассказала юристка в сфере градостроительства и член совета директоров Конфедерации строителей Украины Ольга Данчук в комментарии "РБК-Украина". По ее словам, ключевыми регуляторами ценообразования есть следующие аспекты:

настроения покупателя;

курс гривни по отношению к доллару;

темпы восстановления и удаленность региона от зоны военных действий.

На первичном рынке жилья существует спрос, который составляет всего 20-35% по сравнению с февралем 2022 года. Здесь впереди западные области – более 90% жилых комплексов возобновили продажу квартир в новостройках. В Киеве к сравнению этот показатель составляет 79%.

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Покупатели стали чаще отдавать предпочтение квартирам за пределами городов-миллионников. Юрист отметила, что беженцы часто покупают жилье в Ивано-Франковске и Львовской области.

"Положительным фактором-движителем ипотеки может стать снижение учетной ставки НБУ. По прогнозам регулятора, к концу года учетная ставка будет составлять 18%. Если же произойдет более существенное ее снижение до 10-12% - это вызовет заметный рост объемов ипотеки", - рассказала специалист. .

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве в Днепровском районе, сдают в аренду одну из самых плохих квартир. В ней нет ни мебели, ни ремонта, ни возможности приготовить еду, ни даже рукомойника. При этом за проживание в таком жилье придется производить ремонт.

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