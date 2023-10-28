В Киеве продают дешевые однокомнатные квартиры: какое жилье стоит 8,5 тысячи долларов

В Киеве самая дешевая квартира на рынке стоит всего 8,5 тыс. долларов. При этом участок, на котором находится дом, не имеет никакой инфраструктуры. А по соседству – обычные частные дома.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. В Дарницком районе однокомнатные квартиры в частном секторе продают всего за 8,5 тыс. долларов. Жилье находится на переулке Луговой (точного адреса у дома нет), рядом с одноэтажными домами. Его достроят в третьем квартале 2024 года.

Квартиру площадью 16,2 квадрата здесь можно купить всего за 320 тыс. грн. OBOZ.UA связался с риэлтором Ярославом, предлагающим купить "дешевую квартиру". Он пояснил, что жилье находится в частном секторе и инфраструктуры рядом нет, однако в нескольких километрах – метро Бориспольская, там вся "инфраструктура".

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"Все документы в порядке. По документам это и будет квартира, все оформятся правильно", – заявил он. Однако еще несколько месяцев назад другая риэлтор этого же комплекса рассказывала OBOZ.UA, что земля оформлена для "частного строительства", а не для многоэтажного дома. Мол, по документам должно быть до трех этажей (фактически построили 4, назвав последний "мансардным"), но проблем не быть: люди покупают и живут в таких квартирах.

Жить при этом придется без газа, без централизованного отопления, без централизованного водоснабжения и без развитой инфраструктуры рядом с домом. А если из-за проблем с оформлением земли или при попытках ввести дом в эксплуатацию возникнут проблемы, оформить право собственности новым владельцам не удастся.

Кстати, в этом же районе, однако в полноценном ЖК, однокомнатную квартиру площадью 17 квадратов без ремонта продают за 32 тысячи долларов. Фактически цена, которую предлагает неназванный застройщик, в несколько раз ниже рыночной (а точнее – более чем втрое ниже рыночной).

Как сообщал OBOZ.UA, спрос на новое жилье в Украине остается низким и специфическим, что не позволяет застройщикам взвинчивать цены. Так, украинцы покупают в основном небольшие квартиры (40-70 кв. м) в уже достроенных домах.

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