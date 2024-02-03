В Киеве повышают стоимость квартир: названы причины

В Киеве вырастают цены на квартиры. Несмотря на полномасштабную войну, из-за инфляции и роста спроса продавцы повышают стоимость жилья.

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Об этом ТСН.ua рассказал эксперт по недвижимости, риелтор Александр Бойко. По его словам, на это существует несколько причин.

"Прежде всего, спрос на жилье постоянно растет, поскольку Киев привлекает много людей, которые ищут лучшие условия для жизни, работы и относительной безопасности. Особенно это касается районов рядом с метро и центром столицы. Там недвижимость пользуется наибольшим спросом", – рассказал Александр Бойко.

Вторая причина, по его словам, – это инфляция, влияющая на стоимость строительства. "Из-за инфляции повышаются цены на строительные материалы, рабочую силу и другие составляющие затрат, необходимых для создания жилья. Это, в свою очередь, повышает финальную цену для покупателей", – говорит эксперт по недвижимости.

Третья причина – стоимость строительных материалов, которая также зависит от ситуации на мировых рынках сырья и энергии, рассказал Александр Бойко.

"За последние годы эти рынки испытали значительные колебания, что привело к росту цен. Таким образом, цены на недвижимость в Киеве формируются в результате взаимодействия различных факторов, таких как спрос, инфляция и стоимость строительных материалов. Это приводит к их стабильности и росту, независимо от экономических или социальных кризисов", – говорит Александр Бойко.

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