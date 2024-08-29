В какой день недели выгоднее покупать доллар: озвучены важные правила
В Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить несколько меньше. Дело в том, что в преддверии выходных украинцы продают больше долларов, поэтому стоимость валюты может несколько снизиться.
Об этом говорится в публикации OBOZ.UA, которая вскоре будет опубликована. Среди основных советов перед покупкой доллара:
- определить тренд. Не торопитесь сразу покупать или продавать валюту. Определите, какой тренд проходит на рынке. Если доллар дорожает, а вам нужно купить гривну, сделайте это позже. И наоборот;
- выбрать обменник. Изучите предложение, сравните курсы. Также следует попробовать договориться об индивидуальных условиях, если вы продаете значительное количество валюты.
- учитывать время. Лучше покупать доллар утром и в конце недели или в выходные, а продавать – посреди недели.
Также следует обращать внимание на качество купюр. Банки и обменники имеют право не принимать банкноты со значительными повреждениями. Кроме того, в некоторых случаях курс доллара может устанавливаться индивидуально. Если вы продаете относительно большую сумму (тысячи долларов), то в некоторых компаниях можно договориться о более выгодных условиях.
Больше всего колебаний происходит в начале дня, когда банки и обменные пункты открываются и устанавливают свои курсы, а также во время активной торговли на межбанковском рынке.
Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!