В какой день недели выгоднее покупать доллар: озвучены важные правила

В Украине выгоднее покупать доллар утром и в конце недели, тогда валюта при других стабильных условиях может стоить несколько меньше. Дело в том, что в преддверии выходных украинцы продают больше долларов, поэтому стоимость валюты может несколько снизиться.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA, которая вскоре будет опубликована. Среди основных советов перед покупкой доллара:

определить тренд . Не торопитесь сразу покупать или продавать валюту. Определите, какой тренд проходит на рынке. Если доллар дорожает, а вам нужно купить гривну, сделайте это позже. И наоборот;

. Не торопитесь сразу покупать или продавать валюту. Определите, какой тренд проходит на рынке. Если доллар дорожает, а вам нужно купить гривну, сделайте это позже. И наоборот; выбрать обменник. Изучите предложение, сравните курсы. Также следует попробовать договориться об индивидуальных условиях, если вы продаете значительное количество валюты.

Изучите предложение, сравните курсы. Также следует попробовать договориться об индивидуальных условиях, если вы продаете значительное количество валюты. учитывать время. Лучше покупать доллар утром и в конце недели или в выходные, а продавать – посреди недели.

Также следует обращать внимание на качество купюр. Банки и обменники имеют право не принимать банкноты со значительными повреждениями. Кроме того, в некоторых случаях курс доллара может устанавливаться индивидуально. Если вы продаете относительно большую сумму (тысячи долларов), то в некоторых компаниях можно договориться о более выгодных условиях.

Больше всего колебаний происходит в начале дня, когда банки и обменные пункты открываются и устанавливают свои курсы, а также во время активной торговли на межбанковском рынке.

Как уже писал OBOZ.UA, Украина уже три года не пополняла свой золотой запас на мировом рынке – этот показатель остается на уровне 27,1 тонны. Однако в 2024 году Нацбанк отчитался об увеличении доли золота в международных резервах страны – это произошло из-за роста стоимости самого металла.

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