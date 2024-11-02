В Кабмине признались, что мешает Украине увеличить производство снарядов

Украина уже достигла прогресса в производстве минометных и артиллерийских снарядов. На сегодняшний день их производство достигло миллионов единиц в год. Однако продолжать на таком уровне и наращивать темпы производства мешает дефицит взрывчатых веществ.

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Об этом агентству Reuters рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, бывший гендиректор АО "Укроборонпром" Герман Сметанин. Он отметил, что потенциал украинских производителей намного больше, но они вынуждены подстраиваться под поставки.

"Единственная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся – это порох и взрывчатые вещества. Сколько взрывчатки поступает в Украину, столько у нас и снарядов", – цитирует агентство слова министра.

По его словам, сейчас в стране производятся собственные артиллерийские снаряды, в том числе калибром 155 мм, которые используются в тяжелой артиллерии, поступившей на вооружение от союзников по НАТО.

"Однако этого еще недостаточно", – заметил Сметанин. Даже с имеющимися темпами в Украине производство снарядов гораздо меньше, чем в России.

Министр добавил, что одной из главных его задач (на новой должности – напомним, что он пришел в Кабмин из "Укроборонпрома" в сентябре текущего года) было налаживание серийного производства украинских ракет. Однако и в этой сфере производства Украина тоже сталкивается с трудностями из-за поставок. Какие проблемы в поставках для этого производства, он не раскрыл.

Как сообщал OBOZ.UA, тот факт, что украинский ОПК уже производит собственные снаряды 155 мм калибра, ранее подтвердил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. Однако он тоже отметил, что "это очень сложный процесс", у которого есть свои трудности.

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