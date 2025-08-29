В Кабмине озвучили размер новой минималки: война затягивается, ситуация изменилась

В Украине в 2026-м минимальная зарплата вырастет с 8000 всего до 8647 грн. А в 2027-м зарплата вырастет до 9347 грн.

Об этом говорится в письме Минфина Главным распорядителям средств государственного бюджета. Как будут расти минимальные зарплаты:

с 1 января 2026 года – 8 647 грн;

с 1 января 2027 года – 9 347 грн;

с 1 января 2028 года – 9 997 грн;

"Сообщаем, что при рассмотрении макроэкономического прогноза на 2026–2028 годы Кабинет Министров Украины принял решение об использовании Министерством финансов Украины макроэкономических показателей при подготовке проекта Государственного бюджета на 2026 год по сценарию 2, который предусматривает более длительные сроки военных действий с соответствующими последствиями для экономики", – говорится в материалах письма.

Украинцы с минималкой оказались за чертой бедности

Фактический (рассчитанный по актуальным ценам) размер прожиточного минимума для взрослого в июне 2025-го составил 11 464,27 грн (после налогообложения – 8421,94 грн). Все взрослые, кто получает меньше, находятся за чертой бедности.

Фактический размер прожиточного минимума опубликовала Федерация профсоюзов . Его рассчитали в Минсоце (само министерство перестало публиковать эти данные). Итак, двое взрослых с одним ребенком в возрасте до 6 лет должны тратить ежемесячно не менее 24 364,7 грн. И это без учета расходов на аренду жилья. Все, кто зарабатывает меньше, находятся за чертой бедности.

Семья Черта бедности (грн в месяц) Один взрослый 8421,94 Двое взрослых 16 843,8 Семья с ребенком до 6 лет 24 366,5 Семья с двумя детьми (до 6 и старше 6 лет) 33 862 Семья с тремя детьми (двое – старше 6 лет) 43 357,6

На самом деле прожиточного минимума ни на что не хватит. В продуктовую корзину входит минимальный набор товаров и услуг. Например, в корзине предусмотрена одна демисезонная куртка для пенсионера аж на 8 лет, для работника – на 5 лет. Одних плавок работнику должно хватить на четыре года, пенсионеру – на 10.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

