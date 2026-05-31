Украинские военные смогут покупать авиабилеты за 1 евро: как воспользоваться услугой

Украинская авиакомпания SkyUp запустила программу "Крылья благодарности", в рамках которой военные и ветераны с удостоверением участника боевых действий (УБД) могут покупать авиабилеты за 1 евро плюс аэропортовые сборы на регулярные рейсы компании. На каждый рейс будут выделять до четырех льготных мест, а в случае изменения обстоятельств службы или лечения пассажирам бесплатно будут переносить дату перелета.

Видео дня

Об этом сообщает официальное представительство авиаперевозчика. Воспользоваться специальными билетами могут пассажиры, которые имеют удостоверение участника боевых действий.

Для них SkyUp будет открывать специальную квоту мест на регулярных рейсах авиакомпании. По условиям программы:

стоимость билета составит 1 евро;

дополнительно оплачиваются только аэропортовые сборы;

на каждый рейс будут выделять до четырех мест по специальному тарифу;

бронирование возможно при наличии свободных мест;

в случае изменения военных обстоятельств компания бесплатно перенесет дату перелета.

Особенно важным стало именно последнее условие. В SkyUp учли специфику службы и непредсказуемость ситуаций, с которыми постоянно сталкиваются военные. Если боец получит официальный приказ об изменении дат отпуска или предоставит медицинскую справку, компания бесплатно изменит дату вылета.

Также участникам программы обещают приоритетную поддержку контакт-центра и более быстрое обслуживание. Генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов отметил, что компания хочет сделать путешествия максимально доступными именно для тех людей, которые сейчас нуждаются в этом больше всего.

В компании признают, что авиаперелеты сегодня для многих украинцев остаются дорогими, особенно если учесть, что из-за закрытого украинского неба людям приходится сначала добираться до соседних стран автобусом или поездом. Именно поэтому даже частичное покрытие стоимости билета может стать реальной помощью для военных семей.

Чтобы воспользоваться программой "Крылья благодарности", необходимо обратиться в службу поддержки SkyUp. Сделать это можно несколькими способами:

через официальные страницы компании в Instagram или Facebook;

через контакт-центр;

по электронной почте.

После обращения пассажир должен прислать фото удостоверения участника боевых действий. Далее представители авиакомпании проверяют наличие мест в пределах квоты и оформляют бронирование. В SkyUp отмечают, что из-за ограниченного количества мест на рейсах советуют обращаться заблаговременно.

В начале полномасштабного вторжения SkyUp удалось оперативно вывести почти весь свой флот с территории Украины. Отмечается, что это позволило авиакомпании избежать потери самолетов после закрытия украинского воздушного пространства.

Несмотря на все трудности военного времени, компания продолжает расширять маршрутную сеть. Из Кишинева самолеты SkyUp выполняют рейсы во многие города Европы и Средиземноморья. Среди направлений:

Мадрид;

Барселона;

Аликанте;

Пальма-де-Майорка;

Париж;

Ницца;

Лиссабон;

Афины;

Салоники;

Ларнака;

турецкие курорты Анталия, Бодрум и Даламан;

египетские курортные города.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за резкого подорожания авиационного топлива и геополитических рисков авиакомпании массово сокращают рейсы, и всего за несколько недель рынок потерял около 2 млн пассажирских мест. В результате глобальная авиасеть перестраивается, а путешествия между Европой и Азией становятся дороже и менее стабильными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!