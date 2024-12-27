В ЕС ввели лимит в 1000 евро для анонимных кошельков: кого коснутся новые ограничения

С 1 января в Европейском союзе вступает в силу новое криптовалютное регулирование MiCA, которое сильно ограничит анонимность в мире виртуальных активов. Это уже влияет на некоторые финансовые операции – в частности, американская криптобиржа Kraken предупредила, что в некоторых европейских странах потребует от клиентов дополнительной верификации для депозитов и снятия активов от 1000 евро.

Видео дня

Как сообщает Coin Academy, финтех-компания уже уведомила своих европейских пользователей, что при депозите на биржу с частного кошелька или вывод средств, превышающие сумму в 1000 евро, должно быть подтверждено право собственности на кошелек. Кроме того, такое же предложение клиенты платформы получат, если будут выводить средства на новый адрес кошелька.

Это нововведение обосновано более широким регулированием криптовалют в Европейском Союзе. Оно вступает в силу с 30 декабря.

Новые криптовалютные правила Европейского союза

В апреле 2023 года Европарламент принял утвердил сводные требования для криптовалют – MiCA (Markets in Crypto-assets). Они охватывают регулирование многих составляющих криптоиндустрии в Евросоюзе, включая усиленное отслеживание транзакций с цифровыми валютами.

Регламент начнет применяться в январе 2025 года и позволит поставщикам услуг с криптоактивами выявлять адреса, на которые распространяются санкции, и обеспечивать полную идентификацию и отслеживание переводов криптоактивов. MiCA будет применяться по всей территории ЕС без необходимости принятия национальных законов об имплементации.

Среди прочих правил: проверка владельца некастодиального кошелька, на который осуществляются транзакции свыше 1000 евро физлицом. А точнее:

при отправке перевода на некастодиальный кошелек отправитель обязан проверить, принадлежит ли этот кошелек клиенту, совершающему транзакцию, или контролируется им;

при получении перевода из некастодиального кошелька получатель должен убедиться, что клиент, получающий активы, является владельцем или контролером кошелька-отправителя.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в первой половине 2025 года в Украине тоже планируется легализация криптовалюты. Законодательство предусматривает стандартное обложение инвестиционной прибыли, без налоговых льгот для криптовалютных операций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!