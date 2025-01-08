В ЕС нашли замену газа из России: на рынок выйдет новый крупный игрок

Немецкая энергетическая компания, крупнейший в стране импортер газа Uniper, подписала контракт с австрийской компанией OMV про поставку газа из румынского месторождения Neptun Deep. За пять лет Германия купит 1,7 млрд кубометров газа.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три источника, ознакомленные со сделкой. Германия станет первой страной, заключившей контракт с оператором многообещающего глубоководного черноморского месторождения.

Поставки начнутся уже в 2027 году. Германия приобретет 15 ТВт-ч (1,7 млрд кубометров), что эквивалентно 1,5% немецкого газового импорта в 2024 году.

Запасы месторождения Neptun Deep оцениваются в 100 млрд кубометров, что делает его одним из крупнейших в Европейском Союзе. После начала его эксплуатации Румыния станет крупнейшей газодобывающей страной в Евросоюзе и впервые – нетто-экспортером газа.

В период пиковой добычи производство на Neptun Deep будет составлять около 8 млрд кубометров в течение 10 лет. В результате добыча газа в Румынии вырастет почти вдвое. Газодобывающие компании видят значительный потенциал новых открытий в румынском секторе Черного моря, где запасы оцениваются в 200 млрд кубометров.

Оператором месторождения является OMV Petrom, контрольный пакет которой принадлежит OMV, а румынской госкомпании Romgaz – 20,7% (самим месторождением компании владеют пополам).

Как уже сообщал OBOZ.UA, 1 января Россия окончательно потеряла европейский газовый рынок, так как транзит газа через украинскую ГТС был приостановлен. Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" закончился 31 декабря 2024 года, а новый документ не подписали. При этом шансов подписать такой договор в условиях полномасштабной войны немного. Пока Приднестровье остается без газа, а словацкий лидер придумывает, как отомстить президенту Владимиру Зеленскому, цены на газ в Европе выросли всего на 5% (до €50 за МВт·ч). Это доказывает: Европа больше не зависит от российского газа.

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