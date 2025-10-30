В ДТЭК заявили о масштабной атаке на теплоэлектростанции: оборудование серьезно повреждено
Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. В результате было повреждено оборудование станций. Только за октябрь это уже третья массированная атака на ТЭЦ.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК, размещенном на официальной странице компании в Telegram. "Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь" – говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.
Отметим, во всех областях Украины из-за российских обстрелов, введены почасовые графики отключения электроэнергии (ГПВ) 30 октября. Планируется, что ГПВ будут действовать с 08:00 до 19:00, а отключать будут по 1-2 группы потребителей одновременно.
"Россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью", – говорится в заявлении министра энергетики Светланы Гринчук.
Проверить ситуацию в своем регионе можно на сайте поставщика.
Повысят ли тариф на электроэнергию из-за новых отключений
Тариф на электроэнергию с июня 2024 года повысили до 4,32 грн за кВт*ч. Тогда среди причин соответствующего решения озвучивали также необходимость восстанавливать поврежденную энергосистему. Восстановление действительно были достаточно удачные. Оказалось, что уже зимой 2024-2025 годов (массированных атак на энергетические объекты не было) Украина была способна справиться без массовых отключений и введения графиков.
Однако вопрос обеспечения достаточной защиты энергетических объектов остается открытым. Правда, от прямого ракетного попадания защитить может только ПВО. В этом году, несмотря на возобновление атак, тариф на электроэнергию для населения повышать не будут.
На заседании правительства приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы" Кроме того, страна-агрессор осуществляла пуски ракет с самолетов стратегической авиации.
Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали 11 человек, среди которых 6 детей.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!