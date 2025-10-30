В ДТЭК заявили о масштабной атаке на теплоэлектростанции: оборудование серьезно повреждено

Россия снова атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины. В результате было повреждено оборудование станций. Только за октябрь это уже третья массированная атака на ТЭЦ.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении ДТЭК, размещенном на официальной странице компании в Telegram. "Серьезно повреждено оборудование ТЭС. Работаем над устранением последствий. Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь" – говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 210 раз.

Отметим, во всех областях Украины из-за российских обстрелов, введены почасовые графики отключения электроэнергии (ГПВ) 30 октября. Планируется, что ГПВ будут действовать с 08:00 до 19:00, а отключать будут по 1-2 группы потребителей одновременно.

"Россия продолжает энергетический террор. Ночью энергосистема Украины подверглась очередной массированной комбинированной атаке ракетами и дронами. В результате удара зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. Восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью", – говорится в заявлении министра энергетики Светланы Гринчук.

Проверить ситуацию в своем регионе можно на сайте поставщика.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-стражових-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Повысят ли тариф на электроэнергию из-за новых отключений

Тариф на электроэнергию с июня 2024 года повысили до 4,32 грн за кВт*ч. Тогда среди причин соответствующего решения озвучивали также необходимость восстанавливать поврежденную энергосистему. Восстановление действительно были достаточно удачные. Оказалось, что уже зимой 2024-2025 годов (массированных атак на энергетические объекты не было) Украина была способна справиться без массовых отключений и введения графиков.

Однако вопрос обеспечения достаточной защиты энергетических объектов остается открытым. Правда, от прямого ракетного попадания защитить может только ПВО. В этом году, несмотря на возобновление атак, тариф на электроэнергию для населения повышать не будут.

На заседании правительства приняли решение зафиксировать действующую стоимость электроэнергии на уровне 4,32 грн за кВт*ч до 30 апреля 2026-го. "Правительство продлило действие ПСО на электроэнергию до 30 апреля 2026 года. Это означает, что во время отопительного сезона граждане и в дальнейшем будут платить 4,32 грн за кВт*ч. Также сохраняем льготную цену для потребителей с электроотоплением. Так, за объем потребления до 2 000 кВт*ч в месяц будет действовать цена 2,64 грн за кВт*ч, а за потребление сверх установленного лимита цена – 4,32 грн за кВт*ч", – заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним, в ночь на 30 октября Украину атаковали сотни российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы" Кроме того, страна-агрессор осуществляла пуски ракет с самолетов стратегической авиации.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики устроили массированную атаку на Запорожье. Враг направил на город много дронов, а также нанес не менее семи ударов баллистическими ракетами. В результате обстрела пострадали 11 человек, среди которых 6 детей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!