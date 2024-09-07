В ДТЭК сообщили о новой мошеннической схеме: выдают себя за энергетиков и могут оставить без денег

В ДТЭК заявили о том, что мошенники создали сайт, напоминающий их сервис, и пытаются имитировать домен. Киберпреступники могут использовать это для кражи персональных данных, чтобы затем завладеть средствами жертв.

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"Обнаружен фейковый домен. Киберпреступники могут использовать его для похищения персональных данных или заражения вирусами ваших девайсов", – заявили в ДТЭК.

"ДТЭК Киевские Электросети уже приняли необходимые меры, но просим быть осмотрительными: не переходите по неизвестным ссылкам в мессенджерах, соцсетях, СМС или электронной почте не открывайте и не загружайте файлы из писем от подозрительных адресантов", - сообщает издание.

Это не единственная мошенническая схема. Ранее стало известно, что украинцы начали получать электронные письма от неизвестных кибермошенников, пытающихся выдавать себя за представителей Государственной налоговой службы (ГНС). В своих письмах они предлагают загрузить компьютер и открыть файлы, которые заразят устройства.

Как сообщал OBOZ.UA, интернет-мошенники выманили у украинца почти 30 тыс. грн. Для этого они под видом работника банка позвонили по телефону и сообщили о необходимости пройти верификацию. Мужчина поверил незнакомцам и сообщил им реквизиты своей банковской карты.

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