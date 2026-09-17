В Дії временно отключили часть сервисов: что не работает и почему

В приложении и на портале государственных услуг Дія недоступна часть услуг из-за технических работ в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества. Временно не работают єВідновлення, єОселя и жилищные ваучеры.

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Об этом сообщили в пресс-службе Дії 17 сентября. "Ограничения в работе касаются сервисов в разделе єВідновлення на портале и в приложении, подачи заявлений на жилищные ваучеры и услуг єОселі", – говорится в сообщении.

После завершения технического обновления пользователей проинформируют о восстановлении работы всех сервисов. Граждан просят следить за официальными сообщениями в приложении и на портале.

В Дію добавили новую функцию для бронирования работников от мобилизации

В августе 2026 года в Украине упростили процедуру ведения воинского учета трудоустроенных работников. Предприятиям, учреждениям и организациям разрешили оперативно сверять и обновлять военно-учетные данные работников с реестром "Оберіг", что является необходимым условием для их бронирования от мобилизации. Теперь это можно сделать без личного визита в ТЦК и СП – через портал Дія.

Все изменения вносит руководитель предприятия или уполномоченное лицо по воинскому учету. Им необходимо:

авторизоваться на портале Дія;

на портале Дія; внести необходимые кадровые или персональные данные работника;

подписать уведомление квалифицированной электронной подписью (КЭП);

(КЭП); после проверки информация автоматически обновляется в Едином государственном реестре "Оберіг" в течение 72 часов, о чем придет уведомление на email.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее эксперт объяснил, как открыть ФОП через Дію без ошибок. Украинцам рассказали, на какие нюансы обратить внимание.

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