В Дії перестала работать популярная услуга: что произошло

В приложении и на портале Дія временно не будет работать услуга еВідновлення. Это связано с обновлением функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества.

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Об этом сообщили разработчики платформы. "Услуга еВідновлення в приложении и на портале не будет работать с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля", – отметили они.

Отмечается, что обновление функционала реестра позволит добавить новые сервисы. Это, в свою очередь, сделает сервис еВідновлення еще более удобным.

Программа еВідновлення – это инициатива, которая позволяет украинцам, которые потеряли свои дома из-за войны, получить сертификаты на возмещение стоимости разрушенного жилья. Эти сертификаты выдаются на определенную сумму в зависимости от оценки потерь. Средства можно использовать для покупки нового жилья.

Владельцы сертификатов еВідновлення могут использовать их для покрытия первого взноса за ипотеку в программе еОселя, а остальную сумму взять в кредит на выгодных условиях. Кредитная ставка зависит от льготной категории и может составлять 3% или 7%, что делает программу еще более привлекательной для многих украинцев.

Все операции можно осуществлять через приложение Дія, что делает процесс проще и доступнее для граждан. В Дії можно получить жилищный сертификат, оформить документы на ипотеку и следить за своими платежами онлайн. Этот цифровой подход минимизирует бюрократические процедуры и ускоряет процесс принятия решений.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте программу расширили – теперь она предусматривает возможность использовать компенсацию за разрушенное Россией жилье на строительство дома на собственном земельном участке. Важно, чтобы такой участок не располагался на территории ведения активных боевых действий и находился в собственности заявителя. Получение средств происходит в два этапа: сначала 50%, а после отчета еще 50%. Отчет подается после того, как потрачено 90% первого транша компенсации. Также нужно прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости, но только после того, как будет начислена компенсация в Дії.

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