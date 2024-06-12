В Дії запустили новую услугу: кому пригодится и как пользоваться

В Украине запустили новую комплексную услугу для предпринимателей е-Предприниматель на портале Дія, которая позволяет оформить десять разных услуг по одному заявлению онлайн за 15-40 минут. Этот сервис направлен на упрощение ведения бизнеса, охватывает разные виды малого бизнеса и устраняет потребность в бумажной работе и очередях.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации Украины. В перечень услуг, которые теперь доступны предпринимателям онлайн, входят:

государственная регистрация ФЛП: начало предпринимательской деятельности теперь можно осуществить всего за несколько минут без необходимости посещения государственных учреждений;

начало предпринимательской деятельности теперь можно осуществить всего за несколько минут без необходимости посещения государственных учреждений; государственная регистрация изменений в сведения о ФЛП, содержащихся в ЕГР: обновление информации о предпринимателе стало более быстрым и удобным;

обновление информации о предпринимателе стало более быстрым и удобным; регистрация декларации соответствия материально-технической базы предприятия требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности: этот процесс теперь также доступен онлайн;

требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности: этот процесс теперь также доступен онлайн; государственная регистрация мощностей операторов рынка пищевых продуктов: важный шаг для тех, кто занимается продовольственным бизнесом;

государственная регистрация создания ООО из модельного устава: легкое создание общества с ограниченной ответственностью;

легкое создание общества с ограниченной ответственностью; государственная регистрация перехода ООО на деятельность на основе модельного устава: упрощение процедуры перехода на модельный устав;

упрощение процедуры перехода на модельный устав; предоставление вакансий: возможность быстро и эффективно размещать объявления о вакансиях;

возможность быстро и эффективно размещать объявления о вакансиях; регистрация/переход на упрощенную систему налогообложения: легкое управление налоговыми вопросами;

легкое управление налоговыми вопросами; регистрация плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС): важная процедура для предпринимателей, стремящихся работать в пределах законодательства;

важная процедура для предпринимателей, стремящихся работать в пределах законодательства; открытие банковского счета: возможность быстро открыть счет для бизнеса без лишних хлопот.

Сервис е-Предприниматель доступен всем совершеннолетним гражданам Украины, желающим зарегистрировать новое предприятие или действующие бизнесы, стремящиеся изменить или расширить направление своей деятельности. Сервис охватывает разные виды малого бизнеса, включая кафе, салоны красоты, точки продаж, ИТ-сектор и другие.

Для удобства пользователей, е-предприниматель включает опросник, помогающий уточнить детали необходимых услуг. Это позволяет предпринимателям легко определить, что именно им нужно. После заполнения заявления она автоматически направляется в соответствующие органы государственной власти, что значительно упрощает и ускоряет процесс регистрации бизнеса.

За первый квартал 2024 года через Дію было открыто рекордное количество новых ФЛП – 57 665. Это значительный рост по сравнению с предыдущими годами. В 2023 году было открыто 40 713 ФЛП, а в 2022 году – 28 849. Также стоит отметить, что в 2024 году 58% новых предпринимателей составляют женщины, что свидетельствует о растущей роли женщин в бизнес-среде Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на портале Дія запустят функционал электронного бронирования от мобилизации, что позволит компаниям быстро бронировать своих сотрудников без дополнительных визитов в ТЦК. Услуга будет запущена в начале июля. Заявки будут рассматриваться в течение одного часа.

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