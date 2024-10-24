В "Ашане" приняли неожиданное решение о работе в России – Le Figaro

Российский филиал международной торговой сети "Ашан" закроется из-за международных санкций. Компания рассматривает предложения о покупке, которые поступили от двух потенциальных покупателей.

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Об этом сообщает французское издание Le Figaro, ссылаясь на собственные источники. Принятое решение объясняется тем, что работа "Ашана" в РФ стала невозможной с учетом 18 санкционных пакетов, введенных Европейским Союзом в отношении России.

"Теперь стоит задача обойти местные власти. Прежде всего, чтобы избежать злоключений других групп, таких как Danone или Carslberg, чьи российские активы, от которых они решили избавиться, были национализированы, а потенциальные покупатели не получили одобрения Москвы", – пишет издание.

Компания вышла на российский рынок в 2002 году, с тех пор в стране-агрессоре открылось 230 гипермаркетов сети. С момента начала полномасштабной агрессии РФ против Украины "Ашан" получил "около 10 заявлений" от сторон, заинтересованных в покупке активов, но все они были отклонены, утверждают источники СМИ.

Тем не менее, материнская компания, французская Auchan Retail, придерживается международных санкций, и поэтому не вкладывает и не выводит из РФ средства, полученные в результате работе Auchan Retail Russia. "Это ставит ее в очень невыгодное положение относительно местных дистрибьюторов, принадлежащих российским олигархам, которые ничего не могут делать со своими деньгами, кроме как вкладывать их в свои компании", – говорят источники.

Однако несмотря на это, в марте 2023 года стало известно, что "Ашан" планирует удвоить свое присутствие на рынке страны-агрессора, открыв новый магазин в России, где будет продавать товары под собственными торговыми марками.

На этом фоне в феврале 2023 года Auchan Retail объявили международным спонсором войны. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) заявило, что во время полномасштабного вторжения в 2022 году компания отказалась останавливать работу на российском рынке и присоединиться к бойкоту России. Кроме того, Auchan напрямую помогал российским военным (причем под видом гуманитарки для мирных жителей), а также "сдавал" своих сотрудников в военкоматы для мобилизации. Из-за этого Украина призывает к бойкоту сети.

В украинском "Ашане" неоднократно заявляли, что не связаны со страной-агрессором. Там подчеркивают, что с момента полномасштабного вторжения оказали украинцам гуманитарную помощь на сумму более 60 млн грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, условия для ведения бизнеса в России станут еще более тяжелыми, так как США готовят новые санкции против страны-агрессора. По словам министр финансов США Джанет Йеллен, новые ограничения будут направлены против "тех, кто помогает военной машине Кремля".

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