США введут новые санкции против России: по ком ударят

США готовят новые санкции против России. Ожидается, что они будут введены уже на следующей неделе (начинается 28 октября). По словам министр финансов США Джанет Йеллен, новые ограничения будут направлены против "тех, кто помогает военной машине Кремля".

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Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: согласно обещанию Йеллен, санкции будут "жесткими".

"На следующей неделе мы объявим новые жесткие санкции, направленные против тех, кто помогает военной машине Кремля. Они, в частности, коснутся посредников в третьих странах, которые поставляют России критически важные ресурсы для армии", – сказала Йеллен.

Как объяснили авторы материала, дело в том, что прямой экспорт большинства товаров двойного назначения в Россию запрещен. В связи с этим она начала закупать их у третьих стран.

"Хотя действия союзников позволили остановить некоторые поставки, Россия нашла новые маршруты. В том числе через Индию, Малайзию и Таиланд", – рассказали аналитики.

В то же время, отметили они, ожидается, что США также примут меры в отношении российского энергетического сектора. А кроме того, банковской системы этой страны.

Великобритания ударила по доходам России от нефти

Ранее же Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

"18 судов "теневого флота" будут лишены доступа в порты Великобритании и не смогут пользоваться британскими морскими услугами. Общее количество нефтяных танкеров, против которых введены санкции, вырастет до 43", – сообщили в британском правительстве.

В то же время, отмечается, новые санкции должны лишить Россию значительной части доходов. Ведь танкеры, против которых были введены ограничения, "только за последний год перевезли нефти на около 4,9 млрд долларов".

"Значительное число судов, ставших объектом воздействия Великобритании, вынуждены бесполезно простаивать в портах по всему миру. Без возможности продолжать вливать деньги в военный кошелек Путина", – подчеркнули в британском правительстве.

В частности, рассказали там, крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" была вынуждена переименовывать и разгружать свои суда – чтобы обойти санкции. Однако в Британии "нацелились на еще большее количество ее судов" – чтобы не дать российской компании поддерживать финансирование войны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, власти Турции создали таможенные препятствия, которые не дадут России импортировать из этой страны американские военные технологии. Это произошло после того, как Белый дом предупредил Анкару о возможных последствиях такой торговли.

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