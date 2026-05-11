Уверенность за 7 минут: как современное КАСКО защищает ваше авто в Украине и Европе

Раньше, чтобы оформить полис КАСКО, приходилось тратить целый день: встречи, документы, осмотр авто, ожидание решения. Сегодня же этот процесс существенно упростился. Как отмечают в страховой компании ARX, благодаря цифровизации, клиенты могут оформить полную автозащиту онлайн в среднем за 7 минут. Время, за которое можно успеть разве что проехать 2 станции метро.

Это показывает, насколько изменился сам подход к автострахованию. Ведь теперь КАСКО не ассоциируется со сложной процедурой. Вместо этого сейчас это удобный сервис с четким набором решений для водителя: онлайн-оформление, дистанционный осмотр через приложение, ремонт на официальных СТО без учета износа деталей, а также поддержка 24/7 как в Украине, так и за рубежом. То есть минимум времени на оформление и максимум уверенности в любых дорожных ситуациях.

Как формируется стоимость КАСКО

Один из ключевых факторов — опыт водителя: чем больше стаж, тем более выгодные условия страхования может предложить страховая компания. В то же время даже для водителей без значительного опыта вождения доступны различные варианты покрытия — важно определить собственные потребности.

Однако как это сделать? Проще всего – воспользоваться онлайн-калькулятором КАСКО. Заполнение данных занимает всего несколько минут:

переходите по ссылке;

указываете данные авто (марку, модель, год выпуска, город регистрации, объем двигателя, тип топлива, коробку передач, пробег);

отмечаете, приобретено ли авто в салоне и находится ли оно в кредите;

оставляете контактные данные.

После этого с вами свяжется представитель страховой компании для уточнения деталей и подбора оптимального варианта страхования. Кроме того, стоит обратить внимание на разницу между программами страхования КАСКО. Например:

Классическое КАСКО – это комплексное страхование, которое покрывает широкий спектр рисков.

МиниКАСКО – упрощенный вариант КАСКО, который предусматривает компенсацию в случае полной гибели автомобиля в результате ДТП и компенсацию убытков в результате ДТП, независимо от вины водителя.

Страховая в приложении

После выбора программы страхования полис можно оформить онлайн. Для этого достаточно установить приложение MyARX.

В приложении доступны:

дистанционный осмотр автомобиля;

возможность получить страховую поддержку обращения в режиме 24/7 в случае наступления страхового события;

доступ к вашим договорам страхования оффлайн, в случае отсутствия интернета.

В случае наступления страхового события просто фиксируете его в приложении – дальнейшее урегулирование координирует страховая компания. С пошаговой инструкцией можно ознакомиться здесь.

Бей машину, я плачу

Здесь мы, конечно, шутим. Несмотря на любой уровень страховой защиты, безопасность на дороге всегда зависит от водителя. В то же время даже осторожное вождение не гарантирует отсутствия непредвиденных ситуаций.

И хотя принято говорить, что от них никто не застрахован, однако именно страхование обеспечивает финансовую защиту в таких случаях.

Каким образом? Скажем, вы страхуетесь в ARX. Это означает, что в рамках программ страхования могут быть предусмотрены:

ремонт на партнерских или официальных СТО;

использование оригинальных запчастей;

возмещение стоимости деталей без учета износа (по принципу "новое за старое").

Для вашего удобства основные условия страхования зафиксированы в информационном документе. Ознакомьтесь – и убедитесь.

И это же не только в Украине

Хорошо, скажете вы, в Украине меня защитят. А как быть с заграницей?

Полисы КАСКО от ARX действуют не только на территории Украины, но и в странах Европы, предоставляя водителям:

круглосуточную информационную поддержку;

помощь в урегулировании страховых случаев за рубежом.

Оформить полис КАСКО можно дистанционно, даже находясь за пределами Украины (при условии, что автомобиль зарегистрирован на территории Украины). ARX предлагает заключение договоров страхования КАСКО по следующим программам:

Детально ознакомиться с условиями этих программ можно перейдя по ссылкам выше.

В итоге все просто: если раньше оформление КАСКО откладывали "на потом", сейчас оно оформляется быстрее, чем длится поездка между станциями метро. Несколько кликов – и вопрос защиты закрыт. Ибо в современном мире время – это ресурс. А спокойствие за рулем уже не роскошь, а базовая опция. Кстати, доехали?