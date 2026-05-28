Устойчивость и развитие: Наблюдательный совет АО 'Укрнафта' подытожил результаты первого квартала 2026 года

Наблюдательный совет АО "Укрнафта" посетил производственные подразделения компании на западе Украины и подытожил результаты первого квартала 2026 года.

Несмотря на войну, повреждения инфраструктуры и сложные условия работы компания сохраняет стабильность операционной деятельности, продолжает развитие производственного направления и демонстрирует рост розничного сегмента.

"Наблюдательный совет положительно оценивает результаты, которых достигает команда "Укрнафты" в сверхсложных условиях, – отметил председатель Наблюдательного совета АО "Укрнафта" Тимоти Додсон. – Компания демонстрирует устойчивость операционной модели, системный подход к развитию и способность адаптироваться к беспрецедентным вызовам. Важно, что параллельно с обеспечением стабильной работы команда продолжает инвестировать в технологии и формировать основу для долгосрочного роста".

Годовые результаты деятельности компании также подтверждены независимым аудитором, входящим в международную сеть KPMG. По итогам 2025 года компания достигла дохода 99,6 млрд грн, уплатила 28,8 млрд грн налогов и перечислила 5 млрд грн дивидендов государству.

"Очень важно, что компания развивается, модернизируется, поддерживает Силы обороны и экономику страны и стала лидером отрасли. А внедрение современных стандартов прозрачности и корпоративного управления открывают возможности для сотрудничества с мировыми лидерами и привлечения международного капитала" – подчеркнула независимый член Наблюдательного совета АО "Укрнафта" Екатерина Кузнецова.

По словам председателя правления АО "Укрнафта" Богдана Кукуры, компания продолжает адаптировать операционную деятельность к вызовам военного времени.

"Несмотря на российские обстрелы инфраструктуры, значительные повреждения оборудования и обесточивания, которые повлияли на механизированный фонд, нам удалось сохранить объемы добычи углеводородов на уровне аналогичного периода 2025 года, – отметил Богдан Кукура. – Дополнительный эффект от проведения операционно-технических мероприятий – капитальных ремонтов скважин, мероприятий по интенсификации, оптимизации и гидроразрывов пласта – обеспечил 22 тыс. тонн нефти и 8,2 млн м³ газа дополнительной добычи".

Отдельным результатом стало повышение надежности работы фонда скважин. Благодаря использованию современного насосного оборудования от Baker Hughes, Oil Dynamics и Alkhorayef, а также комплексной работе по обновлению труб, кабеля и систем защиты от коррозии удалось увеличить межремонтный период работы скважин.

Розничное направление также продолжило рост: реализация светлых нефтепродуктов увеличилась на 49% по сравнению с первым кварталом 2025 года. В частности, проливы бензинов выросли на 31%, дизельного топлива – на 75%.

Во время рабочей поездки члены Наблюдательного совета посетили производственные подразделения, которые несмотря на обесточивание и разрушения демонстрируют положительную динамику: + 5% по нефти и + 9% по газу.

В частности, осмотрели один из самых молодых и перспективных активов компании – один из самых высокогорных объектов нефтегазодобычи в Европе, на высоте более 1000 метров над уровнем моря.

Начиная с 2024 года команда реализовала установку компрессорных мощностей, что позволило увеличить нефтяные показатели на 185%, а газовые – на 147%.

Сегодня на этом активе работают 19 скважин: 18 нефтяных и одна газовая. Пять из них построены после 2024 года и демонстрируют дебиты в 2-3 раза выше средних благодаря современному насосному оборудованию и мерам интенсификации.

Также члены Наблюдательного совета высоко оценили работу Научно-исследовательского и проектного института – R&D центра компании.

Благодаря работе специалистов института создано 9 новых и обновлено 8 существующих 3D-моделей месторождений, запущено две тестовые модели нефтегазоносных систем и автоматизирован цикл сбора данных для создания цифровых двойников.

"Научный подход – один из фундаментов современной нефтегазодобычи, ведь именно исследования позволяют точнее оценивать потенциал недр и повышать эффективность бурения. Как геолог, я рад видеть, что это направление уже приносит практический результат", – добавил Тимоти Додсон.

Современное лабораторное оборудование позволило существенно расширить анализ физических свойств пластовых флюидов – если раньше оценивали около 7 параметров, то сейчас более 20.

В целом компания демонстрирует финансовую устойчивость, адаптируется к внешним вызовам и продолжает обеспечивать стабильную работу даже в условиях постоянных атак на инфраструктуру.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.