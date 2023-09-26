Установленные лимиты на цену электроэнергии мешают импорту электричества в часы дефицита, – Кудрицкий

Украина может поддерживать стабильность энергосистемы импортом электроэнергии, однако установленные Регулятором лимиты мешают поставкам электричества.

Об этом в интервью сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он рассказал, что у Украины есть техническая возможность импортировать до 1,2 ГВт мощности из Европы, однако сейчас таких объемов импорта нет.

Кудрицкий пояснил, что в час дефицита стоимость электроэнергии на энергорынке должна подниматься, благодаря чему в Украину должен идти импорт из европейских стран.

"У нас из-за изъянов регулирования этого не происходит, потому что цена сдержана определенными лимитами, которые установил регулятор (НКРЭКУ – ред.). И получилось так, что во время дефицита в августе, когда мы как оператор энергосистемы подняли все электростанции, которые могли производить электроэнергию, и нам все еще не хватало мощности, мы практически не имели коммерческого импорта, который был нужен энергосистеме", – сказал глава "Укрэнерго".

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Он отметил, что у Регулятора есть механизм оперативной отмены ценовых ограничений на энергорынке, когда возникает необходимость в импорте.

"Прекрасный рабочий вариант, у меня тогда один простой вопрос. В августе возникла необходимость в импорте, где импорт? Где был импорт?", - подчеркнул Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" заключил, что этот механизм не работает.

"Нужен действенный механизм, чтобы энергосистема могла импорт привлекать тогда, когда нужно. Это может быть либо путь либерализации рынка, либо какой-нибудь специальный механизм компенсаций", - подытожил он.

Напомним, государственное предприятие "Оператор рынка" выступает за установление ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепов – ред.) на уровне как в странах Европейского Союза.