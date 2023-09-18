Успешное государственно-частное партнерство в действии: государственный Укрэксимбанк в сотрудничестве с адвокатским объединением А.Д.ХОК завершили реализацию имущества обанкротившегося Айс Терминал более чем на 400 млн грн

Изданию из открытых источников стало известно о завершении в августе 2023 года аукциона по продаже логистического комплекса по переработке и хранению морепродуктов, который находится в Броварском районе и принадлежал обанкротившемуся ООО "Айс Терминал", входившему в группу компаний - ООО "Международная группа морепродуктов", осуществляли деятельность в Украине под известным брендом Flagman.

На электронном аукционе проведенного в системе Prozorro.Продажи указана цена продажи в сумме 404 389 000,00 гривен, победителем стало ООО "ИНТРОПАК", аукцион стартовал с начальной цены, составлявшей 159 953 000,00 гривен, хороший результат для находящейся в Украине в стадии войны.

Такому результату предшествовал труд многих лиц; этот кейс является успешным примером современного государственно-частного партнерства по противодействию "системе", поэтому мы решили сделать его анализ, что же действительно происходило в банкротстве Айс Терминал с 2017 года.

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Как говорится в материале дела 757/37235/20-к, в 2010 году государственный Укрэксимбанк заключает генеральное кредитное соглашение с Международной группой морепродуктов с целью пополнения оборотных средств, бенефициарным владельцем которого значится Осьмак Юрий Николаевич; поручителями за выполнение кредита стали: ООО "СИАФУД ГРУПП", ООО "АЙС ЛОГИСТИК", ООО "КИРОВОГРАДСКИЙ РЫБАК" и ООО "АЙС ТЕРМИНАЛ" владелец основного актива группы компаний, передавший в обеспечение выполнения обязательств Банка все свое имущество и основной актив указанной группы компаний.

Согласно материалам дела 757/37235/20-к, в 2015 году группа компаний перестала обслуживать полученный кредит и по инициативе владельца начаты процедуры банкротства. В 2017 году было ликвидировано ООО "Международная группа морепродуктов" по завершению процедуры Банк получил незначительное погашение обязательств, в то время как правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту утраченных залоговых товаров в обороте.

12.07.2017 года Хозяйственным судом Киевской области судьей Лопатином А.В. признан банкротом и начата ликвидация ООО "Айс Терминал", владельцев устраивал сценарий аналогичный Международной группе морепродуктов, но в Банке к тому времени уже меняется значительная часть менеджмента и Председатель Правления, которые готовы отстаивать интересы государственного Банка и бороться за основной актив, обеспечивавший выданные кредитные средства.

Согласно материалам дела №911/1902/17, в 2019 году был проведен аукцион по продаже имущества ООО "Айс Терминал", аукцион проведен "за закрытой дверью". Так, до введения в действие Кодекса Украины по процедурам банкротства имущество банкротов продавалось на аукционах "с молоточком", а процент, что влиятельный собственник не допустит к такому аукциону лишних участников, был достаточно высок. Соответствующее произошло и здесь, на аукцион не допущена компания Dragon Capital и самого намеревавшегося принять участие АО "Укрэксимбанк". В результате на аукционе было два участника ООО "Меган Альянс" и ООО "Тайнер Юнион", а имущество было продано за 28,21 млн. гривен при оценке имущества в 282 млн. грн. Не остановил аукцион и дальнейшее переоформление имущества и наложен в рамках уголовного производства арест, который на следующий день был упразднен в реестре недвижимого имущества регистратором в Винницкой области.

С 2019 по октябрь 2022 продолжались судебные процессы, между Банком и победителями аукциона, основным было дело 911/1902/17 о признании недействительным проведенного в июне 2019 аукциона. На первом круге судебного разбирательства суд первой инстанции иск Банка удовлетворил, суд апелляционной инстанции оставил решение суда первой инстанции в силе, Верховный суд передал дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

В сентябре 2021 года между Банком и адвокатским объединением А.Д.ХОК управляющим партнером которого в то время был Денис Шкиптан заключен договор о юридическом сопровождении проблемного должника ООО "Айс Терминал". Через несколько месяцев Денис Шкиптан дал развернутый комментарий изданию NV " проблемные кейсы и неработающие кредиты Укрэксимбанка ". Из анализа той публикации было ясно, что недобросовестные должники готовы почти на все, чтобы не терять свои активы и не платить при этом кредиты.

В результате успешного партнерства, 06 октября 2022 Верховный суд в составе коллегии судей Банасько О.А., Картере В.И., Песков В.Г. оставляет в силе Решение судьи Лутак Т.В. Хозяйственного суда Киевской области от 24.11.2021 года которым исковые требования АО "Укрэксимбанк" были удовлетворены, аукцион, проведенный 06.06.2019 года, признан недействительным.

Заслуживает внимания, факт не прекращения хозяйственной деятельности на недвижимом имуществе в течение ликвидации ООО "Айс Терминал" компанией ООО "Эскадра Трейд", еще в июле 2019 года жалоба АО "Укрэксимбанк" на действия первого ликвидатора Леськова была удовлетворена; ликвидатор Леськов передал в безвозмездное пользование ООО "Эскадра Трейд" все имущество банкрота, заключив договор о хранении. Из анализа реестра судебных решений следует, что после отстранения Леськова не одним арбитражным управляющим было подано заявление о вступлении в дело.

Хозяйственным судом Киевской области после отстранения Леськова ликвидатором в дело был назначен арбитражный управляющий Завора, но другим арбитражным управляющим Ткаченко была подана апелляционная жалоба на такое решение, которая в результате была удовлетворена и ликвидатором ООО "Айс Терминал" назначен тот же Ткаченко.

Из того же реестра судебных решений редакция за время занимания должности ликвидатора Ткаченко не нашла информации о совершенных последним значимых действиях в процедуре банкротства, Ткаченко не обжаловался проведенный в 2019 году аукцион, от выражения позиции по проведенному аукциону Ткаченко в судебных заседаниях содержался. В 2019 году комитет кредиторов Айс Терминал принято решение об отстранении Ткаченко, судом первой инстанции такое ходатайство было удовлетворено, а судом апелляционной инстанции такое решение было отменено, ликвидатором оставлено Ткаченко. За что же боролся арбитражный управляющий Ткаченко в этом деле, если последний отстранился от дела о признании недействительным аукциона, было не понятно до принятия 08.02.2023 года судом первой инстанции решения о его отстранении. С которого усматривается, что Ткаченко не смог за время занимания своей должности организовать и обеспечить доступ Банка к проверке имущества, поскольку проданное в 2019 году имущество на аукционе в результате вступления в законную силу решения суда первой инстанции в ноябре 2020 года было зарегистрировано на праве собственности за ООО "Айс Терминал" то есть имея зарегистрированное на праве собственности по банкроту имущество ликвидатор за срок более 2 лет не получил к такому имуществу доступа и не остановил безосновательное использование имущества. Можно было бы заключить о некомпетентности Ткаченко, но его роль стала очевидной когда аукцион Верховным судом окончательно был признан недействительным и ликвидатор Ткаченко передает все имущество банкрота на хранение с правом его бесплатного использования той же компании ООО "Эскадра Трейд", которая с 2017 года беспрепятственно и безвозмездно использовала имущество банкрота.

В настоящее время Ткаченко третий раз обжалует свое отстранение в суде апелляционной инстанции, где формирование коллегии происходило в течение длительного времени, 9 судей Северного апелляционного хозяйственного суда взяли самоотвод от рассмотрения апелляционной жалобы арбитражного управляющего Ткаченко, сформирована коллегия выглядит так: председательствующий судья. Козырь Т.П. и Агрикова А.В., рассмотрение жалобы назначено на сентябрь 2023 года.

Назначенным в феврале 2023 арбитражным управляющим Демчаном А.И. за менее чем 6 месяцев и было реализовано залоговое имущество банкрота за указанную в начале этой статьи суммой. Однако нельзя сказать, что арбитражный управляющий Демчан А.И. не ощутил сопротивления во время подготовки к реализации имущества судами Украины, а именно Арцизским районным судом Одесской области судья Гусева Н.Д. (председатель суда), Белгород-Днестровским горрайонным судом Одесской области судья Анисимова Н.Д., Печерским районным судом в Киеве судья Подпалый В.В., Хозяйственным судом Запорожской области судья Юлдашев А.А. принимались решения от наложения арестов на имущество с запрещением продажи имущества в процедуре банкротства до запрета оплачивать победителем аукциона предложенную на аукционе цену…, а на арбитражного управляющего Демчана А.И. было подано за этот небольшой промежуток во времени не одну жалобу в Министерство юстиции Украины.

Таких кейсов, как Айс Терминал множество, не все они завершаются в пользу кредитора, сделав выводы читая статью читатель, по нашему мнению, должен понять, сколько усилий и времени должен уделить добросовестный кредитор на отстаивание своих прав и интересов; в этом кейсе собраны все инструменты, которые выбирают должники в попытке сохранить свои активы только благодаря квалифицированной юридической работе адвокатского объединения "А.Д.ХОК" и верно принятых управленческих решений АО "Укрэксимбанк" достигнут успешный результат.