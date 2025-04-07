Урожай пшеницы в Украине в 2025 году будет самым низким за 5 лет: в ООН назвали причину

Украина в 2025 году произведет наименьший объем пшеницы за последние 5 лет. Причина – военные действия. В то же время, в Европейском союзе (ЕС) ожидают урожай пшеницы на уровне 135,5 млн тонн – что на 12% больше показателя прошлого года.

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Об этом сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO). Там отметили: рост урожайности в ЕС обусловлен, частности, расширением посевных площадей.

"В Украине производство пшеницы в 2025 году ожидается на уровне ниже среднего за последние пять лет. Что обусловлено влиянием военных действий", – говорится в сообщении.

Снизится производство пшеницы может и в России. Однако там, отмечается, причинами стали:

насыщение почвы влагой;

сокращение посевных площадей.

В целом же, отмечается, мировое производство пшеницы в 2025 году составит 795 млн тонн. Что соответствует уровню предыдущего года.

В то же время, подчеркивается, общее потребление зерновых в мире в сезоне 2024–2025 годов прогнозируется на уровне 2,868 млрд тонн. Что:

на 1,3 млн тонн больше, чем предполагалось в прошлом месяце;

на 0,9% выше уровня сезона 2023-2024 годов.

При этом отмечается, что запасы зерновых в мире к концу сельскохозяйственного сезона 2025 года (приблизительно в сентябре-ноябре, в зависимости от конкретных культур и местных условий) могут уменьшиться на 1,5% – до 873,3 млн тонн. Что, тем не менее, является "достаточно высоким" показателем.

Россия увеличила темпы воровства украинского зерна в оккупации

Вместе с тем, Россия усилила воровство украинского зерна на временно оккупированных территориях. В частности, количество грузовиков, на которых вывозят зерно, возросло более чем вдвое.

"Объемы похищения зерновых с направления Запорожской области шокируют. По обобщенному сравнению с прошлым годом количество караванов и конвоя с зерном (и самого зерна соответственно) увеличилось более чем в два раза. Можем наблюдать в онлайн-режиме, как происходил Голодомор сто лет назад. Цикличность истории", – сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Вместе с тем, во временно оккупированных районах Донецкой области планируется строительство семи новых элеваторов. Их общая мощность позволит хранить десятки тысяч тонн зерна, что сделает процесс экспорта еще более масштабным.

Таким образом, Кремль системно разворовывает украинские ресурсы. Используя их для финансирования военных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее США ввели новые санкции против граждан России и российских компаний, причастных к краже зерна с временно оккупированных территорий Украины и его поставке хуситам в Йемен. Ограничение в общей сложности наложили на пятерых физических (из них четверо – с гражданством РФ) и трех юридических лиц, а также один сухогруз.

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