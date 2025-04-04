Так происходил Голодомор: Россия умножила темпы воровства украинского зерна в оккупации

Россия приумножила усилия по воровству украинского зерна на временно оккупированных территориях Украины. Количество грузовиков, на которых вывозят зерно, возросло более чем вдвое.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он опубликовал видео, на котором видно, как активно оккупанты вывозят украинское зерно.

"Объемы похищения зерновых по направлению Запорожской области шокируют. По обобщенному сравнению с прошлым годом количество караванов и конвоя с зерном (и самого зерна соответственно) увеличилось более чем в два раза. Можем наблюдать в онлайн-режиме, как происходил Голодомор сто лет назад. - Цикличность истории".

Оккупанты вывозят украинское зерно

С началом весенней посевной кампании в оккупированном Приазовье российские захватчики возобновили масштабное похищение украинского зерна. Места хранения зерновых в Запорожской и Херсонской областях опустошаются бешеными темпами. Колонны грузовиков непрерывно двигаются в направлении Ростова-на-Дону, откуда зерно загружается на суда для дальнейшей транспортировки.

По прибытии в порты Ростова-на-Дону угнанное зерно переправляют в Новороссийск, а оттуда – в неизвестном направлении. Среди основных конечных пунктов – страны Ближнего Востока, в том числе Иран. Используя Каспийское море, Россия выстраивает эффективную цепь нелегального экспорта, что позволяет ей зарабатывать на краденой украинской агропродукции.

Однако на этом агрессор не останавливается: во временно оккупированных районах Донецкой области планируется строительство семи новых элеваторов. Их общая мощность позволит хранить десятки тысяч тонн зерна, что сделает процесс экспорта еще более масштабным. Таким образом, Кремль системно разворовывает украинские ресурсы, используя их для финансирования военных действий.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что США ввели новые санкции против граждан России и российских компаний, причастных к краже зерна с временно оккупированных территорий Украины и его поставке хуситам в Йемен. Ограничение в общей сложности наложили на пятерых физических (из них четверо – с гражданством РФ) и трех юридических лиц, а также один сухогруз.

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