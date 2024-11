Уникальную монету продали за $1,5 млн: чем она особенная и как выглядит

В Канаде продали уникальную 10-килограммовую монету из чистого золота за 1,56 миллиона долларов. Стоимость монеты установила исторический рекорд нумизматических аукционов Канады.

Как сообщает CTV, монета The Dance Screen (The Scream Too) была продана в ходе живых торгов, организованных аукционным домом Heffel. Уникальный лот был куплен за 1 561 250 долларов анонимным участником аукциона.

Монета была создана вождем индейского племени хайда и художником 7IDANsuu (Джеймсом Хартом) по заказу Королевского канадского монетного двора. Ее вес монеты – 10 килограммов, диаметр – 18 см, а оминальная стоимость – $100 тысяч.

"Мы взволнованы интересом коллекционера к этой уникальной монете и рады, что мастерство Королевского монетного двора Канады и талант вождя 7IDANsuu (Джеймса Харта) были признаны покупателем этого редкого и прекрасного шедевра из чистого золота весом 10 кг", – заявила президент и генеральный директор Королевского монетного двора Канады Мари Лемей.

Изображение на монете повторяет другую работу Харта – резьбу на кедровом дереве 4,75 метра на 3,2 метра. Ее можно увидеть Художественном музее Одена в городе Уистлер. Чтобы повторить ее в монете, Харт совместно с художниками Монетного двора придал прямоугольной работе круглую форму.

Выпуск монеты The Dance Screen (The Scream Too) Королевский канадский монетный двор заказал в 2015 году. Но тогда планировалось, что она будет весить 5 килограммов и будет выполнена из серебра, но позже ее предложили отлить из золота.

На аверсе монеты изображен король Карл III работы канадского художника Стивена Розати. Джеймс Харт выбрал его, так как познакомился со своей супругой на открытии принцем Чарльзом скульптуры Билла Рида "Ворон и первые люди" в Музее антропологии в 1980 году.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на аукционе в США продали уникальную монету возрастом около 2000 лет за 216 тыс. долларов, что втрое превысило изначальную стоимость (70 тыс. долларов). На аверсе монеты изображен император Древнего Рима Калигула (Гай Цезарь Германик), а на реверсе – его мать Агриппина Старшая.

