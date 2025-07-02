В Украине разоблачили коррупцию на оружии для ВСУ на 33 млн грн: как действовала схема

Украинские правоохранители раскрыли многомиллионную коррупционную схему в оборонном секторе. Частная компания поставила войску оружие в не полной комплектации, что нанесло бюджету более 33 млн грн убытков.

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Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко. Он отметил, что эпизод злоупотреблений в сфере государственных закупок раскрыли прокуроры Офиса генпрокурора и следователи Главного следственного управления СБУ.

"В марте 2022 года Министерство обороны заключило контракт с частной компанией на поставку крупнокалиберных винтовок – общая сумма более 363 миллионов гривен. Однако, компания поставила винтовки в не полной комплектации. Судебная экономическая экспертиза: подтверждены убытки государству – 33,413 млн грн", – отметил Кравченко.

В результате бывшему должностному лицу Министерства обороны и руководителю частной компании уже сообщили о подозрении в нарушении ст. 28 ч. 2, ст. 114-1 ч. 2, ст. 191 ч. 5 УК Украины. Сейчас продолжается техническая экспертиза самих винтовок, после которой будет проведена товароведческая и экономическая дополнительные судебные экспертизы.

"Что принципиально: оборонный сектор – зона особого внимания прокуратуры. Любое злоупотребление на крови – получит правовой ответ", – предупредил глава прокуратуры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине разоблачили и обезвредили коррупционную схему, организаторы которой воровали бюджетные средства, выделяемые на закупку продуктов питания для военных. Они оформляли расходные накладные с завышенным количеством продукции, а настоящие накладные, подтверждающие фактическое количество поставок, уничтожали. Кроме того, часто в воинские части поставлялись товары ненадлежащего качества, в частности фальсификаты и просроченные. Фигурантам, которые нанесли бюджету ущерб на 6 млн грн, грозит до 12 лет тюрьмы.

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