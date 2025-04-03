"Укрзализныця" вернула важную функцию для пассажиров: как воспользоваться

В приложения "Укрзалізнмці" вернули железнодорожные билеты, которые были потеряны в результате массированной кибератаки. Это позволит пассажирам железной дороги ознакомиться с проездными документами, потерянными после масштабного сбоя в марте.

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Об этом 3 апреля сообщили в "Укрзалізнице". "Возвращаем пользователям утраченные после кибератаки билеты, приобретенные ранее! Теперь в аккаунтах пассажиров будут восстановлены электронные билеты, которые были приобретены в приложении "Укрзалізниці" к кибератаке", - отметили железнодорожники.

Каждый пользователь приложения может восстановить свой билет, приобретенный ранее. Чтобы это сделать нужно:

зайти в свой аккаунт в приложении "Укрзалізниці";

нажать на баннер на главной странице, который переведет пользователя на отдельную страницу перегенерации билета;

нажать кнопку "Загрузить PDF-билет" и сохранить восстановленный билет на своем телефоне.

Кроме того, чтобы всегда получать копию билета и не зависеть от инфраструктуры УЗ, пассажирам советуют указать свою действительную электронную почту в аккаунте в приложении и на сайте "Укрзализныци". В этом случае все новые билеты будут автоматически дублироваться по указанному электронному адресу.

Как сообщалось, "Укрзалізниця" продолжает восстанавливать свой онлайн-функционал после одной из самых масштабных кибератак в истории, произошедшей 22 марта. В результате часть цифровых сервисов, включая систему бронирования билетов для военных, была временно отключена. Однако благодаря усилиям ИТ-команды компании большинство сервисов уже восстановлено, в частности:

оформление льготных билетов для студентов;

оформление для лиц с инвалидностью;

возвращена онлайн-таблица вокзалов.

покупка билетов из спецрезерва "Укрзалізниці" через приложение "Армия+";

Компания также работает над восстановлением верификации через Дія.Підпис, автовыкуп билетов и программой лояльности "Железные друзья".

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине планируют запустить новое комфортное пересадочное сообщение между Киевом и Веной, а также поезд с австрийскими сидячими вагонами в Ужгород через Чоп. Кроме того, украинские железнодорожники пройдут обучение в Вене для улучшения пассажирского и технического сервиса.

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