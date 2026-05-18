"Укрзализныця" срочно изменила маршруты поездов: какие рейсы больше всего задерживаются

Из-за массированного ночного обстрела Днепропетровщины "Укрзалізниця" была вынуждена оперативно изменить маршруты и графики движения поездов для обеспечения безопасности пассажиров. Наибольшие задержки сейчас фиксируются на направлениях через Днепр, Львов, Киев и Харьков, где отдельные рейсы опаздывают более чем на 2-3 часа.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Наибольшие изменения коснулись рейсов, которые проходят через Днепр и близлежащие направления.

Так, поезд №79/80 Днепр – Львов, который должен был следовать в западную Украину, временно будет курсировать только в Киев. Для пассажиров, следующих дальше во Львов, в столице организовали пересадку на дополнительный поезд №291 Киев – Львов, отправление которого запланировано после прибытия основного рейса ориентировочно около 13:30.

Обратный маршрут этого поезда также изменен. Рейс №80 Львов – Днепр, который должен был отправиться 18 мая, будет стартовать не из Львова, а из Киева. Для пассажиров из Львова назначен отдельный подменный состав №292 Львов – Киев, который доставит людей в столицу для дальнейшей пересадки.

Подобная ситуация и с поездом №83/84 Днепр – Ужгород. Он проследует только до Львова, а пассажиров в Закарпатье дальше будут доставлять отдельным составом. Аналогичный механизм пересадки организуют и для тех, кто путешествует из Ужгорода в обратном направлении.

Из-за задержек сдвигается весь график

Отдельные поезда не меняют маршруты, но прибывают с существенными задержками, что влияет на другие рейсы. В частности, поезд №86/85 Запорожье – Львов ожидается во Львове только около 21:00, из-за чего с опозданием отправится и рейс №103/104 Львов – Лозовая ориентировочно около 23:00.

Поезд №285/286 Днепр – Львов также прибудет с задержкой, а его обратный рейс из Львова в Днепр отправится примерно на три часа позже. Среди поездов, которые уже сейчас курсируют с наибольшим опозданием:

№97/98 Ковель – Киев задержка более 3 часов;

задержка более 3 часов; №91/92 Львов – Киев почти 3 часа;

почти 3 часа; №7/8 Харьков – Одесса около 3 часов;

около 3 часов; №79/80 Львов – Днепр более 2,5 часов;

более 2,5 часов; №749/750 Киев – Вена более 2 часов;

более 2 часов; №37/38 Киев – Запорожье более 2 часов;

более 2 часов; №21/22 Харьков – Львов более 2 часов;

более 2 часов; №21/22 более 2 часов; №119/120 Хелм – Днепр более 2 часов;

более 2 часов; №5/6 Ясиня – Запорожье почти 2 часа;

почти 2 часа; №41/42 Трускавец – Днепр более 1,5 часа.

Для пассажиров поездов, которые задерживаются дольше всего, уже организовали дополнительную поддержку. В дороге людям будут предоставлять перекусы, которые готовит международная гуманитарная организация.

В "Укрзалізниці" призывают пассажиров внимательно следить за сообщениями в официальном приложении, объявлениями на вокзалах, а также инструкциями от поездных бригад. Актуальную информацию о задержках и изменениях в расписании можно отслеживать онлайн на официальном портале перевозчика.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Венгерская государственная железная дорога" (MÁV) ограничила движение своих поездов в Украине – они больше не будут идти в Ужгород и Мукачево. Зато посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на станции Чоп.

