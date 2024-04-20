"Укрзалізниця" запустила скоростной поезд на популярном направлении: куда будет ездить

"Укрзалізниця" в тестовом режиме вернула в Одессу скоростной поезд Интерсити+. Поезд №761/762 Киев – Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Об этом сообщает пресс-служба компании на официальной странице в Facebook. Так, кроме этого, на пасхальный уикенд увеличили предложение мест из Киева во Львов, ведь вместо стандартного скоростного поезда Hyundai туда поедет более вместительная двухэтажная Skoda.

"Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев – Львов на 4 и 5 мая. Билеты на Одессу уже в приложении Укрзалізниця, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут появляться постепенно в ближайшие дни, поэтому не откладывайте планирование путешествия", - говорится в сообщении.

"Укрзалізниця" обновила правила покупки билетов на поезда

Тем временем "Укрзалізниця" запускает услугу мониторинга билетов с возможностью автовыкупа на поезда внутреннего сообщения. Первое время она будет работать в режиме бета-тестирования. Суть нововведения состоит в том, что когда необходимые билеты будут найдены, пользователи будут получать соответствующие пуш-уведомления в приложении.

Как рассказали в самой компании, если активирована функция автовыкупа, то будет приходить уведомление, что билеты уже куплены. "В случае мониторинга конкретного поезда можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно внести данные пассажиров и оплатить заказ", – объяснили в "Укрзалізниці".

Для пользователей соответствующего приложения, авторизованных через Дія.Підпис, в режиме тестирования доступен мониторинг двух типов. В частности:

на поезда, билеты на которые уже находятся в продаже, – с возможностью отслеживать наличие конкретных мест;

на направления – с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами.

При этом там подчеркнули: при активации функции сразу будет происходить снятие средств. В случае, если мониторинг будет отменен или нужные билеты не найдутся, средства вернутся на карту автоматически.

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительны для поездок. Поэтому советуем не создавать множество мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", – предупредили в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине могут подорожать билеты на международные железнодорожные рейсы. Впрочем, окончательного решение пока нет – ведь здесь не все зависит от "Укрзалізниці".

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