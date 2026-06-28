"Укрзалізниця" запустила новый поезд по специальному маршруту: сколько стоят билеты
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"Укрзалізниця" запустила новый поезд из Днепра в популярную среди туристов Одессу. Первый рейс запланирован на 28 июня. Билеты же на поезд уже поступили в продажу – однако их быстро разбирают. А, к примеру, на рейс 7 июля из Днепра в вагоны 1 класса они стоят 1 111 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной поезд Интерсити, который соединит Днепр и Одессу.
- Поезд получил номер 753/754.
- Поездки будут осуществляться ежедневно.
"На летний период сформирован новый цикл курсирования скоростных электропоездов по треугольнику Киев — Одесса – Днепр... С 28 июня назначаем новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 Днепр — Одесса", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
28 июня поезд отправится из Одессы в 7:20. Прибытие в Днепр – 15:00.
Отправление из Днепра – в 23:18. Прибытие в Одессу – 21:20.
Сколько стоят билеты на новый поезд
Стоимость же билетов на поезд зависит от ряда параметров. В частности:
- даты отправления;
- класса вагона;
- направления.
При этом на ближайшие рейсы билеты уже почти раскуплены. А, скажем на 7 июля:
- из Днепра в вагоны 1 класса они стоят 1 111 грн. Во 2-й класс – 458 грн.
- из Одессы: в вагоны 1 класса они стоят 1 111 грн. Во 2-й класс – 458 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, "Укрзалізниця" обновила расписание движения поездов. Оно вступило в силу 28 июня.
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