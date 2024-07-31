"Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов: затронет сразу на ряд поездов

"Укрзалізниця" распространяет верификацию через Дія.Підпис на ряд международных рейсов. Новые правила заработают с 1 августа.

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Об этом сообщили в самой компании. Там отметили, что продажа билетов через Дія.Підпис будет осуществляться на поезда:

№19/20 Киев – Хелм – Киев;

№23/24 Киев – Хелм – Киев;

№51/52 Киев – Перемышль – Киев;

№89/90 Киев – Перемышль – Киев;

№73/74 Харьков – Перемышль – Харьков.

Глубина продаж билетов на польском направлении (Перемышль, Дорогуск, Хелм, Варшава) – 20 суток до даты отправления. Старт продаж в 09:00.

"Укрзалізниця" масштабирует успешный опыт с доступом к международным билетам только для верифицированных пользователей. Аналогичная верификация уже применяется к ажиотажным рейсам из/в Варшаву и Вену", – говорится в сообщении.

Где можно пройти верификацию

Пройти же верификацию при покупке билетов, подчеркивается, украинцы смогут на различных платформах. В частности:

в приложении "Укрзалізниці";

на сайте компании.

Верификацию будут проводит временно

В то же время, в "Укрзалізниці" отметили: решение о верификации является временной мерой. И будет действовать только в пиковый период перевозок – чтобы побороть аномальную активность перекупщиков, "ведь специалисты блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки".

"Без верификации билетным спекулянтам достаточно изменить номер телефона и продолжить свое дело. Это, в свою очередь, замедляет работу системы и не позволяет добросовестным пассажирам гарантированно спланировать свое путешествие", – объяснили железнодорожники.

Верификация будет распространяться не на всех

Впрочем, подчеркнули они, покупать билеты на указанные рейсы через Дія.Підпис будут обязаны не все. Так, для иностранных пользователей, не имеющих возможности установить Дію, оставили "текущую систему доступа к международным билетам для по меньшей мере одного рейса в каждом направлении":

Одесса – Перемышль;

Харьков – Хелм;

Днепр – Хелм;

Киев – Перемышль;

Чоп – Вена;

Мукачево – Кошице;

Львов – Варшава;

Киев – Кишинев и другие.

Бланк электронного билета на поезда в Словакию обновлен

Кроме того, рассказали в компании, с 1 августа при покупке электронных билетов на сообщение Украина – Словакия пассажиры будут получать электронный билет на бланке нового образца. Там уверили: новый документ "более удобен в использовании и отвечает современным международным требованиям".

При этом железнодорожники напомнили: с платформы "Западная" станции Мукачево отправляются 2 поезда в направлении Словакии. В частности:

№961 Мукачево – Кошице.

Отправление из Мукачево в 14:48, прибытие на ст. Кошице в 18:17.

№963 Мукачево – Кошице.

Отправление из Мукачево в 18:16, прибытие на ст. Кошице в 21:33.

В обратном направлении поезд №960 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 08:46. Прибытие в Мукачево в 14:04.

Поезд №962 Кошице – Мукачево отправляется ежедневно в 11:46. Прибытие в Мукачево в 16:53.

"Посадка на поезда в Кошице на станции Мукачево – с отдельной платформы. При выходе с вокзала налево до 10 минут пешком до платформы Западная", – рассказали в "Укрзалізниці".

Глубина продаж билетов на словацкое и австрийское направления – 20 суток. Старт в 08:00.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же "Укрзалізниця" запустила новый поезд между Киевом и Одессой. Он будет курсировать в июле и августе.

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