"Укрзалізниця" запускает поезд, который будет ездить по "особым" дням: сколько стоят билеты

В Украине запустили новый поезд. Он будет курсировать между одними из крупнейших городов страны – Киевом и Днепром. Впрочем, временно – только 16 и 18, 25 мая и 1 июня. Билеты же в 1 класс на рейс 16 мая из Киева стоят 702,84 грн.

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Об этом сообщили в "Укрзалізниці". Там отметили, что поезд:

Пполучил номер 220/219.

Будет останавливаться в обоих направлениях на станции Каменское, а в направлении Киева также на станции им. Тараса Шевченко (г. Смела).

"Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами. Также доступны вагоны класса СВ со спальными местами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в купейных вагонах нечетные места для сидения расположены у окна. А четные – у дверей купе (прохода).

Расписание нового поезда

Отправление из Киева – в 13:25. Прибытие в Днепр – в 20:36.

Отправление из Днепра – в 08:15. Прибытие в Киев – в 16:17.

Где купить билеты на поезд

В приложении "Укрзалізниці".

На сайте перевозчика.

В кассах железнодорожных вокзалов.

Сколько стоят билеты на новый поезд

На рейс 16 мая из Киева билеты продаются в вагоны 1 класса и люкс. Их стоимость:

1 класс – 702,84 грн;

люкс – 1900,62 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в "Укрзалізниці" появился новый – восьмой – флагманский поезд. Им стал №1/2 Харьков – Ворохта, который получил название "Единство" и едет через всю страну.

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