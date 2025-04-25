"Укрзалізниця" запускает поезд, который будет ездить по "особым" дням: цены на билеты
Между Киевом и Трускавцом запускают новый поезд. Как рассказали в "Укрзалізниці", целью этого является обеспечение билетами как можно большего количества тех, кто хочет отдохнуть на популярном курорте. Впрочем, поезд будет временным – рейсы запланированы на 9 и 11 мая. Билеты на него уже поступили в продажу, и, в частности, на рейс 9 мая из Киева в вагон 1-го класса они стоят 835,85 грн.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд получил номер 159/160.
- В его составе будут пассажирские вагоны купейного типа, но с сидячими местами.
- Нечетные номера мест – у окна, парные – у прохода.
"Чтобы больше пассажиров смогли добраться до курортного Трускавца в удобные даты, назначаем курсирование дополнительного скорого поезда №159/160 Киев – Трускавец. Билеты уже в продаже", – говорится в сообщении.
Расписание нового поезда
Отправление из Киева – 10:16. Прибытие в Трускавец – 19:37.
Отправление из Трускавца – 09:03. Прибытие в Киев – 19:11.
Где купить билеты
- В приложении "Укрзалізниці".
- На сайте перевозчика.
- В кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты на новый поезд
На рейс 9 мая из Киева билеты продают в вагоны 1-го и 2-го классов. Их стоимость:
- в 1-й класс – 835,85 грн;
- во 2-й класс – 418,93 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время "Укрзалізниця" ограничила движение пассажирских поездов на популярном туристическом ужгородском направлении – из Одессы, Полтавы и Кременчуга до станции Мукачево. Причина – строительство европейского пути на участке Чоп – Ужгород.
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