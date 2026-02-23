"Укрзалізниця" заменила поезда на автобусы: между какими областными центрами отменено движение

Из-за ситуации с безопасностью на железной дороге были временно скорректированы графики и маршруты поездов в ряде регионов. Поэтому 23 февраля на отдельных участках железнодорожное сообщение заменили автобусными перевозками.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці" (УЗ). В частности предупредили об изменениях пассажиров на херсонском, николаевском, сумском, черниговском, харьковском, донецком, запорожском и днепровском направлениях.

Херсонская и Николаевская области

На юге страны мониторинговые группы компании работают в усиленном режиме. Прямое сообщение между Николаевом и Херсоном пока ограничено – пассажиров на этом участке перевозят автобусами.

"В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве просим ожидать в укрытии. Внимательно следите за оповещениями в приложении "Укрзалізниці" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", – призвали пассажиров железнодорожники.

Сумщина и Черниговщина

На северном направлении региональные поезда временно курсируют только до или из Конотопа. Также изменения внедрены на нежинском направлении – пригородные рейсы выполняются по адаптированному графику.

Харьковщина и Донецкая область

В краматорском направлении движение поездов пока ограничено до станции Лозовая – далее в пункты назначения пассажиров доставляют автобусами. В то же время региональные экспрессы изюмского направления продолжают курсировать без изменений.

Днепр и Запорожье

Между Днепром и Запорожьем движение поездов временно переформатировано. Основную нагрузку по перевозке пассажиров взяли на себя автобусные перевозчики.

"Пожалуйста, ориентируйтесь на указания поездных бригад и работников вокзалов и включите push-оповещения в приложении УЗ", – говорится в сообщении железной дороги.

Новая атака РФ на железную дорогу

Следует отметить, что 22 февраля российская армия снова атаковала дронами и ракетами гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, в частности железнодорожную. В результате обстрелов дронами и ракетами погиб один человек, также есть раненые.

В частности, была атакована железнодорожная инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. Вражеские удары повредили два локомотива, однако движение поездов продолжилось без остановок.

Кроме того, в Киеве и Киевской области зафиксированы повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, разрушениям подверглись гражданские здания в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и других областях.

