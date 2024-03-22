'Укрзалізниця' сообщила о задержке ряда поездов из-за обстрелов РФ: какие не прибудут вовремя

"Укрзалізниця" сообщила о том, что из-за обстрелов РФ и обесточивания нескольких участков движения произойдут задержки в движении ряда поездов. Специалисты компании задействовали резервные схемы питания и тепловозы, все поезда продолжают движение.

В частности, в Харьковском узле движение всех поездов, включая скоростные электропоезда Hyundai Rotem, будет осуществляться тепловозной тягой, сообщили в "Укрзалізниці". Харьковский вокзал переведен на резервное питание, все системы работают, Крепость Несокрушимости и детское пространство открыты для посетителей.

"Задержки всех поездов можно традиционно увидеть на uz-vezemo.uz.gov.ua, а мы напоминаем, что если вы все же пропустили свой рейс из-за обстрелов и вынужденной остановки метро в несокрушимом Харькове или где-нибудь - мы примем вас на следующий рейс аналогичного направления за тем же билетом", – отметили в компании.

По состоянию на 8:30 утра 22 марта задержку объявили на следующих рейсах:

№51/52 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+2:32)

№37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+2:17)

№75/76 Киев-Пасс.-Кривой Рог-Главный (+2:13)

№715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+2:02)

№43/44 Ивано-Франковск-Черкассы (+1:23)

№109/110 Херсон-Львов (+1:20)

№95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+1:11)

№255/256 Рахов-Киев-Пасс. (+1:04)

№35/36 Пшемысль Главный-Одесса-Главная (+0:55)

№37/38 Ужгород-Одесса-Главная (+0:55)

№45/46 Харьков-Пасс.-Ужгород (+0:46)

№1/2 Ивано-Франковск-Харьков-Пасс. (+0:33)

№101/102 Херсон-Краматорск (+0:33)№201/202 Ворохта-Харьков-Пасс. (+0:33)

Как сообщал OBOZ.UA, Россия 22 марта нанесла повреждение ряду объектов критической энергетики. Военные преступники обстреляли теплоэлектростанцию ДТЭК, ДнепроГЭС. Аварийные отключения и превентивные графики отключения были введены в Днепропетровской, Полтавской, Сумской областях. Полностью обесточен Харьков.

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